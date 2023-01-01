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Çok seslilik kakofoni boyutuna ulaştı
Ankara kulislerinde, İYİ Parti’de genel merkez ve teşkilat üzerinde etkili olan çoğunluğu da Koray Aydın’a yakınlığıyla tanınan isimlerin tasfiye edildiği iddiası dillendiriliyor. Akşener’in seçimlere gidilirken önünde pürüz görmek istemediğini bildiren İYİ Partililer, parti içindeki çok sesliliğinin kakofoni boyutuna eriştiği görüşünde. Konuştuğumuz İYİ Parti Ankara teşkilatında görevli bir isim, “Akşener, Ankara ve İstanbul gibi Millet İttifakı belediyelerinin kontrolündeki büyükşehirlerde kongre sürecinin en az tartışmayla kapatmak istiyordu” dedi.
Uğur Duyan
Uğur Duyan
4:00 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener

Meral Akşener

İYİ Parti’de 9 Aralık’ta Afyonkarahisar İl Başkanlığı ile başlayan ve işaret fişeği ekim ayında atılan kongre süreci Ankara İl Başkanlığı seçimlerinde tıkandı. Mevcut başkanı Yetkin Öztürk’ün milletvekilliği düşündüğü için aday olmadığı Ankara’da, Akşener ve Koray Aydın ekipleri karşı karşıya geldi. Akşener’in 14 Ocak’ta düzenlenmesi beklenen Ankara İl Başkanlığı Kongresini 29 Ocak’a çekmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

KARADENİZ EKİBİ SİLİNİYOR

Ankara kulislerinde, İYİ Parti’de genel merkez ve teşkilat üzerinde etkili olan çoğunluğu da Koray Aydın’a yakınlığıyla tanınan isimlerin tasfiye edildiği iddiası dillendiriliyor. Akşener’in seçimlere gidilirken önünde pürüz görmek istemediğini bildiren İYİ Partililer, parti içindeki çok sesliliğinin kakofoni boyutuna eriştiği görüşünde. Konuştuğumuz İYİ Parti Ankara teşkilatında görevli bir isim, “Akşener, Ankara ve İstanbul gibi Millet İttifakı belediyelerinin kontrolündeki büyükşehirlerde kongre sürecinin en az tartışmayla kapatmak istiyordu” dedi.

Ankara’da başkanlık yarışının kızışacağının anlaşıldığı anda Akşener’in duruma müdahil olduğunu söyleyen İYİ Partili, ‘Tek aday formülünün masaya getirildiğini’ aktardı. Koray Aydın, Akşener’in Ankara İl Başkanlığı için aday gösterdiği Batuhan Yılmaz’ın karşısına Serdar Tunç’u aday gösterdi. Yaşanan gelişmeler üzerine duruma müdahil olan Akşener, kongreye tek adayla, Faruk Köylüoğlu ile gidilmesi talimatını verdi. Akşener’in Eylül 2018’de Koray Aydın’ı da onayıyla gerçekleştirdiği atamalarla göreve gelen il başkanlarını değiştirmek istediği ancak parti içi direnişle karşılaştığı biliniyordu.

#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Koray Aydın
2 gün önce
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Çok seslilik kakofoni boyutuna ulaştı
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