Çok seslilik kakofoni boyutuna ulaştı

İYİ Parti’de 9 Aralık’ta Afyonkarahisar İl Başkanlığı ile başlayan ve işaret fişeği ekim ayında atılan kongre süreci Ankara İl Başkanlığı seçimlerinde tıkandı. Mevcut başkanı Yetkin Öztürk’ün milletvekilliği düşündüğü için aday olmadığı Ankara’da, Akşener ve Koray Aydın ekipleri karşı karşıya geldi. Akşener’in 14 Ocak’ta düzenlenmesi beklenen Ankara İl Başkanlığı Kongresini 29 Ocak’a çekmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

KARADENİZ EKİBİ SİLİNİYOR

Ankara kulislerinde, İYİ Parti’de genel merkez ve teşkilat üzerinde etkili olan çoğunluğu da Koray Aydın’a yakınlığıyla tanınan isimlerin tasfiye edildiği iddiası dillendiriliyor. Akşener’in seçimlere gidilirken önünde pürüz görmek istemediğini bildiren İYİ Partililer, parti içindeki çok sesliliğinin kakofoni boyutuna eriştiği görüşünde. Konuştuğumuz İYİ Parti Ankara teşkilatında görevli bir isim, “Akşener, Ankara ve İstanbul gibi Millet İttifakı belediyelerinin kontrolündeki büyükşehirlerde kongre sürecinin en az tartışmayla kapatmak istiyordu” dedi.