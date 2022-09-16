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Mercedes-Benz Türk'ten hibrit otobüsler: Conetto hybrid

Dünya otomobil sektörü devi Mercedes-Benz, şehir içi ulaşımda yakıt tasarrufu sağlayacak yeni Conecto Hybrid modelini tanıttı. Hem kullanıcısına hem de çevreye yönelik faydaları dikkat çeken ileri teknoloji bu otobüslerde birçok özellik bulunuyor. Peki Conecto hybrid özellikleri neler? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Conette hybrid teknik özellikleri neler?
Mercedes-Benz Conecto Hybrid

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikasında üretilen Conetto hybrid, Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Müşteri teslimatları 2023'ün ocak ayında başlayacak olan otobüsün teknik özelliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CONECTO HYBRİD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

> Elektrik motoru, otobüsün yavaşlama ve frenleme aşamalarında jenaratör olarak çalışır ve frenleme enerjisini elektriğe dönüştürür. Bu şekilde üretilen enerji, süper kapasitörler olarak da bilinen yüksek performanslı kapasitörlerde depolanır. Süper kapasitörler, durma ve kalkma sırasında şarj etme ve boşaltma arasındaki sürekli değişim için uygundur.

> Hibrit tahrikin ikinci temel bileşeni ise elektrik motorudur. Disk şeklindeki ünite, içten yanmalı motor ile otomatik şanzıman arasına yerleştirilir. Çıkış gücü 14 kW ve torku 220 Nm’dir. Elektrik motoru hem yüksek güç ihtiyacı olduğu durumlarda hem de rölantide içten yanmalı motoru destekler.

> Otobüsün maksimum güç ve tork değerleri dizel versiyonu ile aynıdır. Elektrik motoru içten yanmalı motorun yükünü hafifletir ve böylece yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltır.

> Geleneksel hibrit otobüslerle karşılaştırıldığında Conecto hybrid, karmaşık bir yüksek gerilim hattı yerine ayrı bir 48 voltluk hatta sahiptir. Bu sistem tasarımı sayesinde kullanımı güvenli ve bakımı daha az maliyetli hale gelir. Bu şekilde Conecto hybrid ekonomik yönünü de ortaya koymuş oluyor.

> 48 V hibrit sisteme sahip araç, daha düşük yakıt tüketimi ve azaltılmış egzoz emisyonları sayesinde artan ekonomisi ve sürdürülebilirliği ile etkileyicidir. Bunu başarmak için dizel motor, yüksek verimli hibrit modülün itici gücüyle desteklenir. Modülün 14 kW elektrik motoru, yokuş aşağı inişlerde ve fren yaparken enerji üretir ve marş ve rölantide dizel motoru destekler. Otonom enerji yönetim sistemi sayesinde sürücüye ilave iş yükü getirmez.

YAKIT TASARRUFU

Mercedes-Benz Conecto hybrid, geleneksel dizel motorlu Conecto modelimize göre yüzde 6,5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Yılda 80 bin km yol kateden bir Mercedes-Benz Conecto hybrid, gerçekleştirdiği yakıt tasarrufu sayesinde ortalama 5.2 ton CO2’in çevreye salınmasının önüne geçecek.

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