Çorba tarifleri: En güzel değişik kolay çorba tarifi

Birbirinden lezzetli, pratik, kolay çorba tarifleri bu yazımızda. Sebzeli ve etli farklı çorba tariflerini kalori ve yapılış zorluklarına göre listeledik. Çorbanın maliyeti, zorluk seviyesi, kalorisi, pişirme süresi gibi detaylarıyla birlikte derledik. İşte pratik çorbalar.

Çorba tarifleri 1: Köz patlıcan çorbası

ÇORBA TARİFLERİ 1: KÖZ PATLICAN ÇORBA TARİFİ

Krema kıvamında bir çorbayı şöyle hafif köz kokusu eşliğinde yudumlamaya ne dersiniz? Mis kokusunun yanında zahmetsizce hazırlanışı tarifini aklınızdan hiç çıkarmayacağınız rakipsiz bir çorba yapıyor.

Hazırlanma Süresi: 40 Dakika

Pişirme Süresi: 15 Dakika

Zorluk Seviyesi: Kolay

Kalori: 46,3 k.kal*

Fiyat: 5,75₺ *tahmini İstanbul fiyatı

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KÖZ PATLICAN ÇORBA MALZEMELERİ (5 Kişilik)

2 Adet Közlenmiş Patlıcan

1 Litre Su

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Su Bardağı Süt

2 Çorba Kaşığı Un

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Yeter Kadar Tuz

Servis Malzemeleri

1 Dilim Tost Ekmeği

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

Yeteri Kadar Sıvı Yağ

Üzeri İçin Birkaç Dal Frenk Soğanı

ADIM ADIM KÖZ PATLICAN ÇORBA TARİFİ

1. Tereyağını eritip un ile kokusu çıkana kadar kavurun.

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı un

2. Doğradığınız közlenmiş patlıcanları da ekleyip kavurun. Sütünü ekleyip karıştırın koyulaşana kadar pişirin.

2 adet közlenmiş patlıcan

1 su bardağı süt

3. En son suyunu, tuzunu ve karabiberini ekleyip kaynatın ve ateşten alın. Blenderdan geçirip pürüzsüz kıvam aldırın.

1 litre su

Yeteri kadar toz karabiber

Yeter kadar tuz

4. Tavada tereyağı ve sıvı yağını ısıtın, kenarlarını kesip küp küp doğradığınız tost ekmeğini yağda kızartın.

1 dilim tost ekmeği

1 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar sıvı yağ

Çorba tarifleri 2: Mantar çorbası

ÇORBA TARİFLERİ 2: MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Bol vitaminli iştah artıran şifa kaynağı mantar çorbası yaz-kış en zamansız klasiklerden biri olarak yeri hiç doldurulamaz bir lezzet. Sütlü ve kremalı alternatifleriyle besleyiciliğinin arttırıldığı mantar çorbası süt ve süt ürünlerine uzak duranlar için sade, hafif ve sağlıklı.

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Hazırlanma Süresi: 15 Dakika

Pişirme Süresi: 15 Dakika

Zorluk Seviyesi: Kolay

Kalori: 84,7 k.kal*

Fiyat: 8,5₺ *tahmini İstanbul fiyatı

MANTAR ÇORBASI MALZEMELERİ (4 Kişilik)

1 Paket Ince Doğranmış Mantar

1 Adet Ince Kıyılmış Kuru Soğan

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Çorba Kaşığı Un

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

ADIM ADIM MANTAR ÇORBASI TARİFİ

1. Mantar, soğan ve tereyağını suyunu çekene kadar, mantarlar solana kadar kavurun.

1 paket ince doğranmış mantar

1 adet ince kıyılmış kuru soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

2. Unu da ekleyip kavurun.

2 çorba kaşığı un

3. Üzerini örtecek kadar soğuk su ekleyin ve tuzunu ve karabiberini ayarlayıp pişirin.

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar toz karabiber

Çorba tarifleri 3: Domates çorbası

ÇORBA TARİFLERİ 3: DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Ana yemeğe geçmeden önce nefis bir başlangıç olsun ya da sabah öğününde kahvaltılıkları bir kenara bırakalım, isterseniz. Rendelenmiş domateslerin kokusu...

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Hazırlanma Süresi: 60 Dakika

Pişirme Süresi: 20 Dakika

Zorluk Seviyesi: Kolay

Kalori: 125,3 k.kal*

Fiyat:7₺ *tahmini İstanbul fiyatı

DOMATES ÇORBASI MALZEMELERİ (4 Kişilik)

3 Çorba Kaşığı Un

3 Çorba Kaşığı Tereyağı

1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan

2 Diş Kıyılmış Sarımsak

4 Adet Rendelenmiş Domates

Yeteri Kadar Tuz

Hamur Malzemeleri

1 Su Bardağı Un

1 Adet Yumurta

2 Çorba Kaşığı Su

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ADIM ADIM DOMATES ÇORBA TARİFİ

1. Hamur için tüm malzemeleri yoğurun ve 1 saat dinlendirin.

1 su bardağı un

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı su

2. Merdane ile 2 mm kalınlığında açtıktan sonra dilediğiniz gibi kesin.

İpucu: Mesela erişte şeklinde ...

3. Un ve tereyağını kokusu çıkana kadar kavurun.

3 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı tereyağı

4. Sarımsak ve soğanı kavrulan unun üzerine ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

1 adet kıyılmış kuru soğan

2 diş kıyılmış sarımsak

5. Soğan ve sarımsak solduktan sonra domatesleri ekleyin. Domatesler de piştikten sonra blendırdan geçirin.

4 adet rendelenmiş domates

6. Suyunu ve tuzunu ayarlayıp hamurları atın. Dilediğiniz kıvamda piştikten sonra altını kapatın.

Yeteri kadar tuz

Çorba tarifleri 4 : Soğuk buğday çorbası

ÇORBA TARİFLERİ 4: SOĞUK BUĞDAY ÇORBASI TARİFİ

Zengin besin değerinin ve düşük kalorisinin üstünlüğünden ziyade, sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek buğday çorbası favorileriniz arasında yerini alacak.

Pişirme Süresi: 60 Dakika

Dinlenme Süresi: 8 Saat

Zorluk Seviyesi: Kolay

Kalori: 238,4 k.kal*

Fiyat: 5,25₺ *tahmini İstanbul fiyatı

SOĞUK BUĞDAY ÇORBASI MALZEMELERİ (4 Kişilik)

1 Su Bardağı Geceden Bir Taşım Kaynatılıp Suyuyla Bekletilmiş Buğday

2 Su Bardağı Süzme Yoğurt

1 Tatlı Kaşığı Toz Nane

Yeteri Kadar Zeytinyağı

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Yeteri Kadar Tuz

ADIM ADIM SOĞUK BUĞDAY ÇORBASI TARİFİ

1. Buğdayı iyice açılana kadar haşlayın ve tuzunu ayarlayın, soğutun.

1 su bardağı geceden bir taşım kaynatılıp suyuyla bekletilmiş buğday

2. Süzme yoğurdunu bağlayın ve ayran gibi çırpın. Nanesini ve zeytinyağını karıştırıp servis edin.

2 su bardağı süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı toz nane

Yeteri kadar zeytinyağı

Yeteri kadar tuz

Çorba tarifleri 5: Köfteli mısırlı çorbasın

ÇORBA TARİFLERİ 5 : KÖFTELİ MISIR ÇORBA TARİFİ

Çok doyurucu ve nefis bir çorba olan köfteli mısırlı çorba özellikle mısır severlerin çok hoşuna gidecektir.

Hazırlanma Süresi: 30 Dakika

Pişirme Süresi: 40 Dakika

Zorluk Seviyesi: Kolay

Kalori: 108,8 k.kal*

Fiyat: 12,25₺ *tahmini İstanbul fiyatı

KÖFTELİ MISIR ÇORBA TARİFİ MALZEMELERİ

1 Adet Kuru Soğan

150 Gram Kıyma

1 Çorba Kaşığı Dolusu Tereyağı

1 Adet Havuç

2 Diş Sarımsak

1 Çorba Kaşığı Un

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1 Su Bardağı Konserve Mısır

1/2 (Yarım) Adet Limon

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

ADIM ADIM KÖFTELİ MISIR ÇORBA TARİFİ

1. Kuru soğanı rendeleyin. Kıyma ile yoğurma kabına alın. Tuz ve karabiberini serpin.

1 adet kuru soğan

150 gram kıyma

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar toz karabiber

2. Misketten küçük köfteler yuvarlayın. Tencereye tereyağını alın. Havuçları küp küp doğrayın ve soteleyin.

1 çorba kaşığı dolusu tereyağı

1 adet havuç

3. Sarımsağı da ezip ekleyin ve sotelemeye devam edin. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerini örtecek kadar soğuk su ekleyin ve bir yandan topaklanmaması için karıştırmaya devam edin.

2 diş sarımsak

1 çorba kaşığı un

4. Kaynamaya başlayınca mısırları ekleyin. Mısırlar açılınca limonu sıkın ve tuzunu ayarlayın. Daha sonra köfteleri ekleyin ve pişene kadar karıştırın.

1 su bardağı konserve mısır

1/2 (Yarım) adet limon

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar toz karabiber

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