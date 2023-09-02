'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. İşte detaylar.

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. İşte detaylar.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü E.Y. ile diğer araçta bulunan E.B. (63) yaşamını yitirdi. Sürücü S.B. ile B.R.B. (18), A.Y. (47), E.Y. (25) ve İ.Y. (47) yaralandı.