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Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar.

16:34 . 2/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çorum haberleri

Çorum haberleri

'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi. İşte detaylar.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

S.B'nin (45) kullandığı 14 BF 163 plakalı otomobil, Bayat-Ankara kara yolu Bayat Su Deposu mevkisinde, E.Y. (23) idaresindeki 06 FE 3679 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü E.Y. ile diğer araçta bulunan E.B. (63) yaşamını yitirdi. Sürücü S.B. ile B.R.B. (18), A.Y. (47), E.Y. (25) ve İ.Y. (47) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan S.B, Ankara'daki bir hastaneye sevk edildi.



#çorum haberleri
#Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Bayat-Ankara kara yolu
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