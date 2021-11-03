Özgün Covaxin aşısı kimin, hangi ülkenin?
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Covaxin aşısı kimin, hangi ülkenin?

Covaxin aşısı için Dünya Sağlık Örgütü acil kullanım onayı verdi. Covaxin koronavirüsaşısının DSÖ tarafından acil kullanım onayı verilmesi ile Covaxin aşısı ile ilgili detaylar merak kazandı. Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği koronavirüs aşısına ve daha sonra Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firması ile Amerikan ilaç devi Pfizer'in ürettiği corona aşısına acil kullanım onayı vermişti. Covaxin de acil kullanım onayı gören 9. aşı oldu. Peki, Covaxin aşısını kim üretti? Covaxin aşısı güvenli mi? Covaxin aşısı nerelerde kullanılacak? Covaxin aşısı, inaktif aşı mı mRNA mı? İşte Covaxin aşısı ile ilgili bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Covaxin aşısı kimin, hangi ülkenin?
dsö

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüse karşı biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen aşı ile birlikte toplamda 8 aşıya acil kullanım onayı verdikten sonra Covaxin aşısının da acil kullanımına onay verdi. DSÖ'nün Biontech ve Sinovac gibi acil kullanım onayı verdiği aşılardan biri olan Covaxin ile ilgili detaylar merak kazandı.

COVAXİN AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Covaxin aşısı Hindistan'ın ürettiği bir aşı. Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'a karşı Hindistan'ın Bharat Biotech şirketi tarafından üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermesi ile dikakt çekti.

COVAXİN İNAKTİF AŞI MI, MRNA AŞISI MI?

Corona virüs salgını tehlikesini sürdürürken, ülkeler de kendi üretmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü son olarak Covaxin aşısı için acil kullanım onayı verdi. Hindistan'da üretilen covid-19 aşısı Covaxin inaktif yöntemle geliştirildi.

COVAXİN AŞISI GÜVENLİ Mİ?

Virüse karşı geliştirilen aşılar, ortaya çıkan yeni mutasyonlar nedeniyle koruyucu olup olmadığı endişesi yaratıyor.

Corona virüsünün halihazırda en hızlı yayılan türü ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı. Söz konusu varyantın ortaya çıktığı ülkede geliştirilen bir aşıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Hindistan'da Bharat Biotech tarafından geliştirilen Covaxin aşısının klinik denemelerinin üçüncü aşama test sonuçları geçtiğimiz aylarda açıklandı.

Paylaşılan verilere göre aşının ağır geçirilen vakalara koruma oranı yüzde 93.4 olarak tespit edildi. Virüsün en çok merak edilen Delta varyantına karşı etkinlik oranı ise yüzde 65.2 olarak paylaşıldı. Aşının semptomatik vakaları önleme başarısı da yüzde 77.8 olarak duyuruldu.

DSÖ HANGİ AŞILARA ACİL KULLANIM ONAYI VERDİ?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım onayı alan aşıların sayısı Covaxin aşısı ile birlikte 9 oldu. İşte DSÖ tarafından acil kullanım izni verilen aşılar:

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık'ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Kovid-19 aşısı, daha sonra Oxford-AstraZeneca aşısı, AstraZeneca'nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) ürettiği aşı, Astra ZenecaBio (Güney Kore), Moderna, Janssen ve Çin'in Sinopharm firmasının ürettiği aşılara acil kullanım onayı vermişti. Örgüt, son olarak 1 Haziran'da Türkiye'de de kullanılan Çin'in geliştirdiği yeni Sinovac aşısının acil kullanımına onay vermişti.

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