Cremonese 0-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A 16. haftasında Cremonese ve Juventus karşı karşıya geldi. Juventus son dakika golüyle 3 puana ulaştı.
CREMONESE - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ
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İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İtalya Serie A 16. haftasında Cremonese ve Juventus karşı karşıya geldi. Juventus son dakika golüyle 3 puana ulaştı.
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