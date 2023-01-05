Özgün Cremonese 0-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Cremonese 0-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A 16. haftasında Cremonese evinde Juventus’u ağırladı. Juventus deplasmanda son dakikalarda bulduğu golle 1-0 üstün ayrıldı. Gol dakika 90+1’de Arkadiusz Millik’den geldi. Bu sonuçla Juventus puanını 34’e çıkararak 3. sırada yer aldı. Cremonese ise 7 puanla 19. sırada yer aldı. Cremonese 0-1 Juventus maçının özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cremonese 0-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO)
Cremonese 0-1 Juventus

İtalya Serie A 16. haftasında Cremonese ve Juventus karşı karşıya geldi. Juventus son dakika golüyle 3 puana ulaştı.

CREMONESE - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ

  • Cremonese - Juventus maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU


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