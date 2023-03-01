Cremonese 2-1 Roma Maç Özeti İzle (VİDEO)
İtalya Serie A 24. haftasında Cremonese ve Roma karşı karşıya geldi. Maç Cremonese’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
CREMONESE - ROMA MAÇ ÖZETİ
CREMONESE - ROMA MAÇ ÖZETİ
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
İTALYA SERİE A PUAN DURUMU
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1 saat önce
Roma, Cremonese'ye 2-1 mağlup oldu
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