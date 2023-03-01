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Roma, Cremonese'ye 2-1 mağlup oldu

İtalya Serie A 24. haftasında Cremonese evinde Roma’yı konuk etti. Ligde son sırada yer alan Cremonese bu zorlu maçtan 2-1 galip gelerek puanını 12’ye yükseltti. Goller dakika 17’ Frank Tsadjout, 71’ Leonardo Spinazzola ve 83’ Daniel Ciofani’den (pen.) geldi. Cremone - Roma maçının özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

10:30 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cremonese 2-1 Roma Maç Özeti İzle (VİDEO)

Cremonese 2-1 Roma Maç Özeti İzle (VİDEO)

İtalya Serie A 24. haftasında Cremonese ve Roma karşı karşıya geldi. Maç Cremonese’nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

CREMONESE - ROMA MAÇ ÖZETİ

Cremonese - Roma maç özetini izlemek için

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU





#Cremonese
#Roma
#İtalya Serie A
#24. hafta
#maç özet
1 saat önce
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Roma, Cremonese'ye 2-1 mağlup oldu
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