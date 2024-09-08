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Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı? Saldırganın kimliği belli oldu mu?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de katıldığı bir sohbet çıkışı sırasında saldırıya uğradı. Saldırganın A.A.'nın olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldüğü bildirildi. Peki Cübbeli’nin sağlık durumu nasıl? Cübbeli Hoca ne açıklama yaptı?

13:23 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı, durumu nasıl?
Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı, durumu nasıl?

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de bir sohbet çıkışı sırasında yaşanan saldırı olayını duyurdu. Ünlü, sohbet sonrasında katılımcılara dua ederken bir kişinin saldırısına uğradığını belirtti.

Cübbeli Ahmet'e kim saldırdı?

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye yönelik saldırının ardından, zanlı A.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Zanlının saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırının detayları ve soruşturmanın seyri ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.

Cübbeli Ahmet'in durumu nasıl?

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi verilmezken, saldırıdan kurtarıldığı açıklandı.

Cübbeli Ahmet'ten ne açıklama yaptı?

Konuyla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'nün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."



#Cübbeli Ahmet
#Ahmet Mahmut Ünlü
#Cübbeli hoca
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