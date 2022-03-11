​Cuma mesajları 2022 yeni resimli ​

Sevdiklerimizle paylaşmayı, güzel temenniler ve dualar etmeyi sevdiğimiz mübarek "Cuma günü" geldi. Müslümanlar için faziletli ve büyük öneme sahip, duaların kabul olduğu 'gizli bir an' bulunan bu güne özel en yeni Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte resimli Cuma mesajları.
"Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir." dediği hadisi gereğince bu güne özel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte resimli Cuma mesajları.