Özgün Cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet takvimine göre 23 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri
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Cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet takvimine göre 23 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri

Cuma namazı saati 23 Aralık yani bugün cami ve mescitlerde Cuma namazını eda edecekler tarafından araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namaz saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi. Peki, 23 Aralık cuma namazı saat kaçta kılınacak, cuma kaçta?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı kaçta: Cuma saatleri 23 Aralık 2022 | Diyanet Takvimi Ankara İzmir ve İstanbul Cuma namazı vakitleri
Cuma namazı

Cuma namazı cuma günü öğlen vaktinde kılınan bir namazdır. Aynı öğlen ezanı ne zaman okunuyorsa cuma ezanı da o vakitte okunur. Cuma namaz saati sürekli değişkenlik göstermektedir. İşte Diyanet takvimine göre 23 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir cuma saatleri...

CUMA NAMAZI KAÇTA? 23 ARALIK NAMAZ VAKİTLERİ

23 Aralık 2022 Cuma Ezan Vakitleri:

İstanbul Cuma Namazı Vakti : 13:08

Ankara Cuma Namazı Vakti : 12:53

İzmir Cuma Namazı Vakti : 13:15

Bursa Cuma Namazı Vakti : 13:08

Konya Cuma Namazı Vakti : 12:54

Antalya Cuma Namazı Vakti : 13:01

Van Cuma Namazı Vakti : 12:10

Trabzon Cuma Namazı Vakti : 12:25

Düzce Cuma Namazı Vakti : 12:59

Bolu Cuma Namazı Vakti : 12:58

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?

Cuma selası Cuma ezanından ortalama 1 saat önce okunmaktadır.

CUMA SELASI OKUNUŞU

Cuma selası genellikle müezzinler tarafından okunur. Cuma selasının Arapça okunuşu sırasıyla bu şekildedir:

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin

- Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

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