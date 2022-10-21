Cuma namazı kaçta? 21 Ekim 2022 Ankara, İzmir, İstanbul Cuma namazı vakitleri

İstanbul, Ankara, İzmir ile 81 il genelinde yarınki Cuma namazı saati merak konusu haline geldi. Binlerce müslüman namaza gitmeden hemen önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden duyurulan il il namaz vakitlerini inceliyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (21 EKİM 2022)

Diyanet İşleri Başkanlığı "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden cuma namazı saatlerini İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için paylaştı. Birlik ve beraberliğe, İslâmî bilgilenme ve bilinçlenmeye vesile bir ibadet olan cuma namazı saati illere göre farklılık gösteriyor. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre bu hafta (21 Ekim) cuma namazı İstanbul'da 12:54'te, Ankara'da 12:38'de, İzmir'de 13:01'de kılınacak. Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

REKLAM

21 EKİM İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 21 Ekim 2022 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 12:54

ANKARA:12:38

İZMİR: 13:01

BURSA: 12:53

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

REKLAM

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

REKLAM