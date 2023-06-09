Bugün cuma namazı vakti saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir cuma saati!

Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il yayımlanıyor. Her hafta cuma günü öğle ezanı ile cemaat camide yerini alıyor ve cuma namazını idrak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana cuma namazı vakitleri saat kaçta?

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 9 HAZİRAN 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor.

İstanbul cuma namazı saati: 13:08

Ankara cuma namazı saati: 12:53

İzmir cuma namazı saati: 13:56

Antalya cuma namazı saati: 13:01

Diyarbakır cuma namazı saati: 12:23

9 HAZİRAN 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

9 HAZİRAN CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

RABBİMİZ ÇEVRE İLE BİZLERE NE ÖĞRETİR?

Muhterem Müslümanlar!

Sahabenin önde gelenlerinden Ebu’d-Derdâ(r.a) bir gün fidan dikiyordu. Onu gören biri, bu işindünya malına düşkünlük anlamına geldiğinizannederek, “Allah Resûlü’nün arkadaşı olduğunhalde sen de mi böyle yapıyorsun?” dedi. Bununüzerine Ebu’d-Derdâ (r.a), Peygamber Efendimiz(s.a.s)’in şu hadis-i şerifini ona hatırlattı: “Her kimbir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah’ınyarattığı herhangi bir canlı yerse bu, o kimse içinbir sadaka olur.”1

Aziz Müminler!

Kâinat, Allah’ın yoktan var ettiği ve bizlerebahşettiği bir nimettir. Allah’ın mülkünde vehâkimiyetinde olan, imar ve ihya sorumluluğunuüzerimize yüklediği bir emanettir. Allah’ın varlığınıve birliğini gösteren bir hakikat kitabıdır. NitekimRabbimiz bu gerçeği Kur’an-ı Kerim’de şöyle habervermektedir: “Gökleri, yeri ve bu ikisi içindeyaydığı canlıları yaratması, Allah’ın varlığınındelillerindendir.”2 Cenâb-ı Hak, hassas bir denge vedüzen ile yarattığı kâinatın kendisinin eseri olduğunubizlere öğretmektedir. Hayat bulduğumuz bu âlemive içindekilerini yaratanın, yaşatanın ve yöneteninkendisi olduğunu hatırlatmaktadır.

Kıymetli Müslümanlar!

Çevresine ibret nazarıyla bakan insan, göklerindireksiz durmasında, yeryüzünün yaşamaya elverişlikılınmasında, kâinatın kusursuz işleyişinde nicehikmetler görecektir. Gökten inen yağmurla hayatbulan topraktan türlü türlü bitkiler yetişmesinde, candostlarımız hayvanların birbirinden güzelgörüntülerinde ve bizlere sundukları sayısızfaydalarda nice ibretler bulacaktır.

Değerli Müminler!

İnsan, kâinatı keşfettikçe kendini keşfeder.Dünyayı tanıdıkça yaratılış gayesini daha iyi kavrar.Çevresini anladıkça nereden geldiğini ve nereyegideceğini idrak eder. İnsan, suyu hayatın kaynağıolarak bildiği kadar, kendisinin de bir damla sudanyaratıldığını düşündüğünde tevazu sahibi olur,kibirden arınır. Evini güneşin ışığına ve ısısına açtığıgibi gönül hanesini de İslam’ın çağlar aşanaydınlığına açtığında iyiliği dünyaya hâkim kılar.Yemyeşil vadilerin, masmavi denizlerin, yıldızlarlabezenmiş göklerin kâinatın süsü olduğunu idrakettiği gibi hayâ ve iffetin de ruhun süsü olduğunufark ettiğinde güzel ahlakı kuşanır, huzura erer,gerçek mutluluğu elde eder.

Aziz Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleriyüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.”3 Buayet-i kerimede belirtilen hakikati bugün hepimizaçıkça görüyoruz. Günümüzde yaşanan çevrefelaketleri, sorumluluklarımızı ihmal etmemizdenkaynaklanıyor. Her gün, bir canlının daha neslinintükendiğine dair haberler duyuyoruz. Tabiattakidoğal yaşam alanları sadece fotoğraflara konu olacakkadar azalmış durumda. İhmal ve kusurlarımızdandolayı ormanlar kaybolmaya, topraklar çölleşmeye,su kaynakları yok olmaya başladı. Oysakiçevremizde yer alan her varlık Allah katındadeğerlidir ve kendi lisan-ı haliyle Allah’ızikretmektedir. Yüce Rabbimiz bu hususu bize şöylehaber vermektedir: “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tesbih ederler.”4

Öyleyse Kıymetli Müminler!

Yaratılan her varlığa Yaratandan ötürü değerverelim. Kâinat kitabını, hikmet, tefekkür ve ibretleokuyalım. Kaynaklarımızı ölçülü kullanalım, israfetmeyelim. Yüce Allah’ın âleme koyduğu hassasdengeyi gözetelim ve koruyalım. Çevremize karşısorumluluğumuzu ibadet şuuruyla yerine getirelim.Kâinatın yegâne sahibinin Rabbimiz olduğunu, bizimise emanetçi olduğumuzu aklımızdan çıkarmayalım.Unutmayalım ki, çevremiz atalarımızdan bize birmiras, bizim de çocuklarımıza bırakacağımız eşsizbir emanettir.







