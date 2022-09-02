Özgün Cuma Namazı Saati 2 Eylül 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saat kaçta kılınacak?
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Cuma Namazı Saati 2 Eylül 2022 | İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma namazı öncesinde ezanın saat kaçta okunacağı günün en çok aranan soruları arasında yer aldı. Bilindiği gibi Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınan cuma namazları her ilde farklılık gösterebiliyor. Peki, 2 Eylül Cuma namazı saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İşte Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CUMA NAMAZI SAATİ | Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta, 2 Eylül 2022 Cuma vakti ne zaman?
Cuma namazı saatleri

81 il genelinde gece saatleriyle Cuma namazı saati araştırmaları başladı. Binlerce müslüman namaza gitmeden hemen önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden duyurulan il il namaz vakitlerini inceliyor.

BUGÜN CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK? (2 EYLÜL 2022)

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. İşte bazı illerdeki o vakitler...

İstanbul: 13:09

Ankara: 12:53

İzmir: 13:16

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2 EYLÜL CUMA HUTBESİ

Anne Baba: Cenneti Kazanma Vesilesi

Muhterem Müslümanlar!

Medine’ye bir genç gelmişti. Uzun ve meşakkatli bir yoldan geldiği belliydi. Doğruca Allah Resûlü (s.a.s)’in yanına koştu ve “Anne babamı ardımdan ağlar halde bırakıp sana geldim Yâ Resûlallah!” dedi. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurdu: “Anne babanın yanına geri dön ve her ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür!”

Aziz Müminler!

Anne babamız, kendilerine iyilik yapmamızı en çok hak eden kişilerdir. Zira onlar, bu dünyaya gelme vesilemizdir. Kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere onlar taşıdı. İlgi ve destekleriyle hayata tutunduk. Sevgiyi, şefkati ve merhameti ilk onlarda gördük. Sabır ve fedâkârlığın zirvesini onlardan öğrendik. Hangi yaşta olursak olalım hayat yolculuğumuzdaki en büyük sığınağımız ve dayanağımız hep anne babamız oldu.

Kıymetli Müslümanlar!

Anne babamıza iyilikle muamele etmek yüce dinimizin emridir. İslam, anne baba hakkını gözetmeyi ve onların gönüllerini hoş tutmayı tavsiye eder. Bilhassa yaşlandıklarında yanlarında olmanın, sevgi ve merhametle ihtiyaçlarını karşılamanın bir vefa borcu olduğunu bildirir. Onları ihmal etmeyi ve incitmeyi ise yasaklar. Nitekim hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır:

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen

Değerli Müminler!

Resûl-i Ekrem (s.a.s), şöyle buyurur:

“Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna, Rabbin öfkesi de, anne babanın öfkesine bağlıdır.”3 O halde geliniz, her birimiz şu soruları kendimize soralım. Anne babamıza iyilik etmeyi Rabbimize kulluğun bir gereği olarak görüyor muyuz? Onların rızasını kazanmak ve yüzlerini güldürmek için çaba gösteriyor muyuz? Gönüllerimizde ve hanelerimizde onlara yer açıyor muyuz? Aile olmanın sıcaklığını ve huzurunu anne babamıza hissettirebiliyor muyuz? Yanlarında olmaya, uzakta olduğumuzda ise hal ve hatırlarını sorup ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyor muyuz? Yoksa çeşitli bahanelerin ardına sığınıp onları ilgi ve sevgimizden mahrum mu bırakıyoruz?

Aziz Müslümanlar!

Ana baba hakkına riayet edelim. Onların gönlünü yapmanın ve hayır dualarını almanın gayretinde olalım. Anne baba rızasını kazanmayı dünyada en büyük bahtiyarlık, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. İyilik ve ihsanımızı, tatlı dilimizi ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü, anne babamızdan asla esirgemeyelim. Dâr-ı bekâya göçmüş olan anne babalarımızı duasız, Fatihasız bırakmayalım. Amel defterlerini kapattırmayan salih evlatlardan olalım.

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in şu hadisiyle bitiriyorum: “Anne baba, kişinin cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık sana kalmıştır!”

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Kazdıkça servet fışkırdı: Bu kadarını kimse beklemiyordu.

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​Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Bulgaristan'da gözaltında.

​"Eğitim sistemine sağladığımız kazanımları içlerine sindiremiyorlar."

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Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz
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İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan Göktaş’ın iade sürecine ilişkin bilgi verdi. Soylu, “İade süreci ile ilgili iki yöntem var. Bir deport yöntemi iki mahkeme süreci. Hangisini seçeceklerse biz o sürece talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha kısa bir süreç. Sürecin takipçisiyiz” dedi.
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Levent Göktaş açıklaması: İade konusunda iki yöntem var
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İçişleri Bakanı Soylu'dan Levent Göktaş açıklaması: İade konusunda iki yöntem var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz" dedi.

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