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Bugün İstanbul Ankara İzmir (tüm iller) cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak, sorusu gündemde yer alıyor. Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği cuma günü öncesi, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Eylül 2023 cuma namazı saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayımlandı. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Peki, 15 Eylül 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri...

09:03 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı saati

Cuma namazı saati

15 Eylül 2023 Cuma namazı saatleri paylaşıldı. Ankara, İzmir, İstanbul’da Cuma namazı saatlerinde farklılık olabiliyor. Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? İşte ayrıntılar...

15 EYLÜL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet tarafından yayınlanan 15 Eylül cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

  • İSTANBUL: 13:05
  • ANKARA: 12:49
  • İZMİR: 13:12
  • BURSA:13:04

Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

Cuma namazı, özellikle camilerde toplu olarak kılınan ve erkeklere farz olan bir ibadettir. İşte Cuma namazının nasıl kılınacağına dair adımlar:

1. Camiye Gitmek ve Hutbe Dinlemek

Cuma namazı için camiye gitmek, cemaatle namaz kılmanın bir parçasıdır. Cuma hutbesi, namaz öncesinde dinlenir ve hutbe esnasında sessiz olunur.

2. Niyet Etmek

Cuma namazını kılmak için içten bir niyet yapılır. Niyet, kalpte saklanır ve ifade edilmez. Örnek niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazı'nı kılmaya."

3. İftitah Tekbiri

Namaza başlamadan önce "Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.

4. Sübhaneke

Sübhaneke duası okunur.

5. Fatiha ve Sure

Fatiha Suresi okunduktan sonra Kur'an'dan bir sure okunur.

6. Rüku ve Secde

Namazın ritüelleri olan rüku ve secde yapılır.

7. Oturuş ve Dualar

Namazın son bölümünde oturularak Tahiyyatü duası okunur. Ardından özel dualar yapılabilir.

8. Selam Verme

Namazı tamamlarken sağa ve sola selam verilir.

Bu şekilde Cuma namazı tamamlanır.



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