Cuma namazı saat kaçta kılınacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edildi. uma namazı saatleri il il Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her Müslüman’a farz olan Cuma namazı saati illere göre farklılık gösterebiliyor. "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayınlanan il il cuma namazı vakitleri ile vatandaşlar yaşadıkları kentin namaz saatini görüntüleyebiliyorlar.

İstanbul: 13:16

Ankara: 13:00

İzmir: 13:23

Antalya: 13:09

Adana: 12:50

BU HAFTAKİ CUMA HUTBESİ

HİCRET: İDEALLER UĞRUNA ÇIKILAN KUTLU BİR SEFER

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimizşöyle buyuruyor: “İman edip hicret edenler, Allahyolunda cihad edenler; onlara kucak açıpyardım edenler var ya! İşte onlar gerçekmüminlerdir. Onlar için bağışlanma ve büyükbir lütuf vardır.”1

Okuduğum hadis-i şerifte ise PeygamberEfendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müslüman,elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarargörmediği kişidir. Muhacir ise Allah’ınyasaklarını terk eden kimsedir.”2

Değerli Müminler!

Yüce Allah’ın lütuf ve keremiyle geçtiğimizÇarşamba günü hicri 1445. yıla girdik. Bizleri yenibir hicri yıla daha kavuşturan Rabbimize sonsuzhamdü senalar olsun. Hicri yeni yılımız hayırlı vemübarek olsun.

Hicri takvimin ilk yılı, Peygamber Efendimiz(s.a.s) ile ashabının Mekke’den Medine’ye hicretettiği 622 yılıdır. Bu yıl, Allah Resûlü (s.a.s)’inöncülüğünde Müslümanlar, Mekke’deki çileligünlerin ardından İslam’ı daha rahat yaşayabilmekiçin Medine’ye hicret etmişti. Hz. Ömer, buhadisenin yaşandığı yılı, halifeliği döneminde hicritakvimin başlangıcı kabul etmişti.

Kıymetli Müslümanlar!

Hicret, insanlık tarihinin en önemli dönümnoktalarından biridir. Hicret, sıradan bir göçdeğildir. Hicret, geçici menfaatler uğruna birdiyardan başka bir diyara gidiş de değildir. Hicret,can ve mal korkusuyla bir şehirden kaçış hiçdeğildir. Bilakis hicret, Allah rızası uğruna her türlü dünyevi beklenti ve gayeyi bir kenara bırakarakçıkılan kutlu bir yolculuktur. Hicret, ideallerleyücelen bir hayatı mümkün kılmak için başlananmübarek bir seferdir. Hicret, insanı yaratılışamacından uzaklaştıran her şeyi geride bırakmaktır.Kötülükten iyiliğe, zulüm ve haksızlıktan adalet vehakikate kararlı bir yöneliştir. Hicret, insanı Allah’akulluktan alıkoyan her türlü nefsani arzu ve istektenyüz çevirmektir. Haram ve günahlardankaçınmaktır. Tövbe ve dua ile Rabbimizin enginrahmetine sığınmaktır.

Kıymetli Müminler!

Hicretin gayesi, sorumluluk sahibi, bilinçli,faydalı bireyler yetiştirebilmek için gayret etmektir.Erdemli, huzurlu, güvenli ve barış içerisindeyaşayan bir toplum inşa etmek için çabagöstermektir. Hicretin gayesi, sevgi, merhamet veyardımlaşma gibi değerleri tüm insanlıklabuluşturmak için mücadele etmektir.

Ne mutlu hicretin asıl gayesini idrakedebilenlere. Ne mutlu sözünde özünde dürüstolanlara. Allah’a hakiki kul olanlara. Ne mutluİslam’ın hakikatlerini hayatına hâkim kılanlara.

Aziz Müslümanlar!

Önemli bir hususu sizlerle paylaşmakistiyorum. Son zamanlarda sık sık orman yangınıhaberleri alıyoruz. Bu yangınlarla ciğerlerimizdağlanıyor. Ormanlarla birlikte nice canlılar yokoluyor. Ormanlık alanlarda piknik amacıyla bileolsa ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecekatıkları ormanlarda bırakmayalım. Ormanlarımızakasteden kötü niyetli kişilere karşı uyanık olalım.Yangın ve afetler konusunda yetkililerin uyarılarınıdikkate alalım. Onların işlerini kolaylaştıralım.Allah Resûlü (s.a.s)’in “Kıyamet kopuyor olsadahi elinizdeki fidanı yere dikin.”3 emrine uyarak,yanan ormanlarımızın yerine yenilerini yetiştirelim.Unutmayalım ki ormanlarımız ve çevremiz bizeemanettir. Emanete sahip çıkmak ise hepimizinortak görevidir. Yüce Rabbim ülkemizi vemilletimizi her türlü afet ve felaketten muhafazaeylesin.







