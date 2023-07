Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her Müslüman’a farz olan Cuma namazı saati illere göre farklılık gösterebiliyor. "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayınlanan il il cuma namazı vakitleri ile vatandaşlar yaşadıkları kentin namaz saatini görüntüleyebiliyorlar.

Hicret, insanlık tarihinin en önemli dönümnoktalarından biridir. Hicret, sıradan bir göçdeğildir. Hicret, geçici menfaatler uğruna birdiyardan başka bir diyara gidiş de değildir. Hicret,can ve mal korkusuyla bir şehirden kaçış hiçdeğildir. Bilakis hicret, Allah rızası uğruna her türlü dünyevi beklenti ve gayeyi bir kenara bırakarakçıkılan kutlu bir yolculuktur. Hicret, ideallerleyücelen bir hayatı mümkün kılmak için başlananmübarek bir seferdir. Hicret, insanı yaratılışamacından uzaklaştıran her şeyi geride bırakmaktır.Kötülükten iyiliğe, zulüm ve haksızlıktan adalet vehakikate kararlı bir yöneliştir. Hicret, insanı Allah’akulluktan alıkoyan her türlü nefsani arzu ve istektenyüz çevirmektir. Haram ve günahlardankaçınmaktır. Tövbe ve dua ile Rabbimizin enginrahmetine sığınmaktır.