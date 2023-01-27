27 Ocak 2023 Cuma namazı saatleri, ibadet görevini yerine getirmek için camilere gidecek olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İşte, Diyanet ile 27 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa il il Cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (27 OCAK 2023)

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler…

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:22

ANKARA CUMA VAKTİ 13:06

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:29

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:56

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:21

ANTALYA CUMA KAÇTA? 13:15

KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 13:08

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN? 12.37

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA? 13:16

MERSİN CUMA VAKTİ NE ZAMAN? 12:59

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.