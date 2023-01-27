|
Özgün

Cuma namazı saat kaçta? 27 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri

İl il Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayınlanan il il cuma namazı vakitleri ile vatandaşlar yaşadıkları kentin namaz saatini görüntüleyebilecek. Cuma namazı vakti öncesinde abdestlerini alarak camilere gidecek olan Müslümanlar, 27 Ocak 2023 tarihli namaz saatlerine riayet edecekler.

10:51 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı

Cuma namazı

27 Ocak 2023 Cuma namazı saatleri, ibadet görevini yerine getirmek için camilere gidecek olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İşte, Diyanet ile 27 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa il il Cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (27 OCAK 2023)

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler…

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:22

ANKARA CUMA VAKTİ 13:06

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:29

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:56

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:21

ANTALYA CUMA KAÇTA? 13:15

KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 13:08

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN? 12.37

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA? 13:16

MERSİN CUMA VAKTİ NE ZAMAN? 12:59

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur.Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

#cuma namazı
#cuma saatleri
#cuma namazı vakitleri
#diyanet
18 dakika önce
default-profile-img
Cuma namazı saat kaçta? 27 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri
Merkez Bankası'nda kur korumalı mevduatta yeni adım: Faiz üst sınırı kaldırıldı
Sokak röportajında konuşan adam sosyal medyada gündem oldu
90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
Osmanlı'da basılan ilk kitap 'Vankulu Lugatı' Küçükçekmece'de sergileniyor
EYT'liler düşük maaş mı alacak?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.