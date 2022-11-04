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Cuma namazı saatleri 4 Kasım 2022

Cuma günü, öğle ezanı ile camilerde cuma namazları idrak edilecek. Öncesinde il il cuma namazı saatleri için diyanet sayfası ziyaret ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi illerin cuma saati öne çıkıyor. Peki, 4 Kasım Cuma günü cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 4 Kasım 2022 Diyanet verilerine göre il il cuma namazı vakitleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 4 Kasım 2022 Diyanete göre İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saati

4 Kasım Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet cuma namazı vakitleri İstanbul, Ankara, İzmir yayınlandı.

CUMA NAMAZI SAATLERİ 4 KASIM 2022

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler.

BUGÜN CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK? (4 KASIM 2022)

Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler…

  • İSTANBUL CUMA SAATİ 12:53
  • ANKARA CUMA VAKTİ 12:37
  • İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:00
  • ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:27
  • BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 12:52
  • ANTALYA CUMA KAÇTA? 12:46
  • KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 12:39
  • DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN? 12.08
  • ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA? 12:47
  • MERSİN CUMA VAKTİ NE ZAMAN? 12:30

4 KASIM 2022 DİYANET CUMA SAATLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA MESAJLARI 2022

Allah`ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

“Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi affet. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya`ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah`ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

Selatü selaya yolladim Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma'ya.

Ey büyük Allah'ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.

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