Cuma namazını ibadetini idrak etmek isteyen vatandaş cuma namazı saati için araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden, Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için yayımlandı.

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA, 7 NİSAN 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri içerisinde yerini aldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı saati içerisinde namaz kılacak olanlar kısıtlamadan muaf tutulacaklar. İşte bazı illerdeki o vakitler...

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:11

ANKARA CUMA VAKTİ 12:56

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:19

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:46

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:11

ANTALYA CUMA KAÇTA? 13:05

KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 12:57

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN? 12.26

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA? 13:05

MERSİN CUMA VAKTİ NE ZAMAN? 12:49

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).







