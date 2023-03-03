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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 3 Mart cuma vakitleri

İbadetini yerine getirecek olan Müslümanlar camilere akın edecekler. Cuma namazı öncesi Cuma saati gündeme geldi. Gözler Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna çevrildi. Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İşte İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il 3 Mart 2023 Cuma namazı saati...

10:51 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cuma vakitleri

Cuma vakitleri

Cuma namazı saati İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere tüm iller için belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği 3 Mart 2023 cuma namazı vakitleri "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

3 MART CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 3 Mart 2023 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL:13:21

ANKARA:13:06

İZMİR:13:29

ADANA: 12:56

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).



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#cuma saatleri
#diyanet
#namaz vakitleri
2 saat önce
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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 3 Mart cuma vakitleri
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