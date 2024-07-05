|
Özgün

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il (İstanbul, Ankara, İzmir) 5 Temmuz cuma namazı saatleri

Cuma namazı saati, mübarek cuma gününde vatandaşların gündeminde. Cuma namazı, öğle namazı vaktinde kılınıyor. Cemaatle kılınan cuma namazı saati, her hafta değişebiliyor. Bu yüzden namaz öncesinde cuma namazı saati sorgulaması yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 Temmuz Cuma namazı saatlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" adresinden yayınladı. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta? İşte 5 Temmuz 2024 Diyanet Ankara, İstanbul, İzmir ve il il cuma namazı saati...

09:33 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta sorusu, her il için ayrı olmak üzere sorgulanıyor. Bulundukları ilde cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar il il cuma namazı vakitlerini merak ediyor. "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" gündemin en çok araştırılan konusu olmaya devam ediyor. Bu haftaki cuma namazı 5 Temmuz'da öğle namazıyla birlikte eda edilecek. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor.

5 TEMMUZ 2024 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 5 Temmuz 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:14
ANKARA:12:58
İZMİR:13:21
KOCAELİ: 13:10
BURSA: 13:13

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilir. Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.



#cuma
#cuma namazı
#cuma saatleri
#diyanet
#cuma vakitleri
15 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il (İstanbul, Ankara, İzmir) 5 Temmuz cuma namazı saatleri