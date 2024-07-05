Cuma namazı saat kaçta sorusu, her il için ayrı olmak üzere sorgulanıyor. Bulundukları ilde cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar il il cuma namazı vakitlerini merak ediyor. "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" gündemin en çok araştırılan konusu olmaya devam ediyor. Bu haftaki cuma namazı 5 Temmuz'da öğle namazıyla birlikte eda edilecek. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılıyor.

5 TEMMUZ 2024 CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 5 Temmuz 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:14

ANKARA:12:58

İZMİR:13:21

KOCAELİ: 13:10

BURSA: 13:13

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilir. Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.







