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Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi içeriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek olan programla AK Parti'nin 2023 seçimlerine giden yoldaki vizyon belgesini açıklayacak. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak programa 11 siyasi parti de davet edildi. Vizyon belgesi, partinin seçim beyannamesine giden yolda ilk adım olarak niteleniyor. Belgede 20 yıllık icraatların yanı sıra gelecek dönem hedeflerine de yer verildi. Peki AK Parti'nin Vizyon belgesinde ne var, içeriği neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü ne açıklayacak? AK Partinin Vizyon belgesinde ne var?
AK Parti Türkiye Vizyon belgesi içeriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak vizyon belgesi için gözler 28 Ekim'e çevrildi. Tanıtım toplantısına MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin de aralarında bulunduğu 11 siyasi parti davet edildi. Geniş katılımlı toplantıda sporcular, sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer alacak. Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları içinse tribünde özel bölüm ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı belgenin başlığı "Türkiye'nin Yüzyılı" olacak.

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi neyi anlatıyor?

Vizyon yaklaşımının logosu da tamamlandı. Logo Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu. Vizyon belgesi, partinin seçim beyannamesine giden yolda ilk adım olarak niteleniyor. Belgede 20 yıllık icraatların yanı sıra gelecek dönem hedeflerine de yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tanıtım toplantısında toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım." çağrısı yapacak.

AK Parti'nin Vizyon belgesinde ne var?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise, Erdoğan'ın açıklayacağı belgenin detaylarında neler olduğunu bugün köşesinde kaleme aldı. İşte Selvi'nin bugünkü yazısı;

AK Parti sahaya dönüyor

‘AK Parti zaten sahada değil miydi?’ diyeceksiniz. Sahadaydı ama bir süredir yeni bir siyaset üretmiyordu. Daha çok hizmet siyasetiyle sahadaydı. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi’ni açıklayacak.

4-5 Kasım tarihleri arasında ise İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı “21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu” düzenlenecek. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un açılış konuşmasını yapacağı ve iki gün sürecek forumda siyaset, strateji, felsefe, liderlik, dijital çağda siyaset ve medya ile güç savaşları gibi başlıklarda seçkin isimlerin katılacağı oturumlar yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci gün katılacağı forumda bu çerçevede bir konuşma yapacak.

Yeni trend

Bu bir trend. AK Parti artık kendi kodlarına döndü. Yeniden elde ettiği söylem üstünlüğünü yeni tarz siyaset üretimi ile taçlandıracak. Özlenen ve arzu edilen AK Parti bu. Muhalefet 6’lı masanın menüsünde ne yer alacak diye uğraşırken Erdoğan, siyasete format atıyor.

Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi toplantısına kimler katılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi’ni açıklayacağı toplantı muhalif gazetecilerin davet edilmesiyle bir farkındalık oluşturmayı başardı. Toplantıda azınlık temsilcileri, STK’lar, sanatçılar, akademisyenler, gazeteciler ve yazarlar yer alacak. AK Parti milletvekilleri dahil herkes tribünde olacak, salonun ortasında ise vatandaşlar yer alacak. Toplantıya özel olarak hazırlanmış videolar ve müzik olacak. Sanatçılar Can Atilla ve Yücel Arzen canlı performans yapacaklar.

Vizyon belgesinin perspektifi ne olacak?

Peki vizyon belgesinin perspektifi ne olacak? Bunun ipuçlarını da Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan’ın organizasyonu nedeniyle bir araya geldiğimiz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’den öğrenme fırsatım oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı vizyon belgesinin üç ana unsurdan oluşması bekleniyor.

1) Kapsayıcı ve kuşatıcı bir dil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Türkiye Yüzyılı vizyonunu kendisine oy versin ya da vermesin herkesle birlikte yapmak istediklerini vurgulayacak.

2) Geleceğe dair umut verecek

Erdoğan, AK Parti’nin 20 yılının Türkiye vizyonuna hazırlık dönemi olduğunu belirtip yine kendisine oy versin ya da vermesin herkesi ‘Tam bağımsız Büyük Türkiye’yi birlikte inşa etmeye davet edecek.

3) Birlikte yapalım

Erdoğan’ın yeni yüzyılı “Türkiye Yüzyılı” yapacağız demek yerine geniş halk kesimlerine, “Gelin bunu birlikte yapalım” diye çağrıda bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Cumhuriyet’in kazanımlarına ayrı bir yer vermesi bekleniyor. AK Parti’nin yaptığı en başarılı işlerden birisi Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak oldu. Erdoğan’ın, ‘Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda ‘Cumhuriyet yüzyılı’ olarak kabul edilmesini isteyeceği söyleniyor.

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