Karadeniz doğalgazı ne zaman çıkarılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
KARADENİZ DOĞALGAZI NE ZAMAN ÇIKARILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camii’nde kıldı. Erdoğan Cuma namazı çıkışının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre" ifadelerini kullandı.
KARADENİZ'DEKİ DOĞALGAZ NE ZAMAN BULUNMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıklamıştı.
İlk etapta 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildi.
Daha sonra yeni keşifler ve rezerv revizyonlarıyla birlikte rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı.