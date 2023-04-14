2018’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterindeki milli filomuzla Karadeniz açıklarında başlayan doğal gaz arama çalışmaları kısa sürede meyvelerini verdi ve 2020’de Tuna-1 kuyusunda toplamda 540 milyar metreküplük keşifle Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük doğal gaz keşfine ulaşıldı. Bu keşifle özgüven kazanan TPAO çalışanları, 2021 ve 2022’de yeni ek keşiflerle toplam 710 milyar metreküp doğal gaz keşfine imza attılar.