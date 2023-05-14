50+1 seçim modeline göre genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan, yani yüzde 50'den en az 1 oy fazlasını elde eden aday cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur oylama yapılıyor. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılıyor ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Seçilmek için 27.6 milyon oy almak gerekiyor. 14 Mayıs seçimlerinde katılım oranı 2018'dekiyle aynı olursa, adayların cumhurbaşkanı seçilebilmek için 27.6 milyon oya ihtiyacı var.