İlk turda cumhurbaşkanı olmak için ne kadar oy almak lazım?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlandı. Peki Cumhurbaşkanı seçimini kazanmak için adaylara kaç oy gerekiyor?
Cumhurbaşkanı yüzde kaç oyla seçilir?
Türkiye bugün 13. cumhurbaşkanını ve TBMM 28. Dönem Parlamentosu için 600 milletvekili seçmek üzere sandık başına gitti. Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı seçilebilmek için yarıştı.
- Cumhurbaşkanı seçilmek için yüzde 50+1 oya gerek vardır. 50+1, geçerli oyların yüzde 50'sinden 1 oy fazlası anlamına geliyor. 50+1 seçim modeli, 21 Ekim 2007 tarihindeki referandumla kabul edilen cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yöntemi ile birlikte uygulanmaya başlandı.
- 50+1 seçim modeline göre genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan, yani yüzde 50'den en az 1 oy fazlasını elde eden aday cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur oylama yapılıyor. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılıyor ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor. Seçilmek için 27.6 milyon oy almak gerekiyor. 14 Mayıs seçimlerinde katılım oranı 2018'dekiyle aynı olursa, adayların cumhurbaşkanı seçilebilmek için 27.6 milyon oya ihtiyacı var.
2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi yüzde 84,3'lük katılımla gerçekleşmişti. 24 Haziran 2018 seçimde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 325 bin 188 oy ve yüzde 52,6 oy oranıyla seçimi kazandı. En yakın rakibi Muharrem İnce, 15 milyon 336 bin 861 oy aldı. İnce'nin oran yüzde 30,6'ydı.
Kılıçdaroğlu ne kadar oy olması gerekiyor?
Kılıçdaroğlu İnce'den 12 milyon fazla oy alması gerekiyor. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise, CHP'nin önceki adayı İnce'den 12 milyon 328 bin daha fazla oy alması gerekiyor.
Sinan Oğan ne kadar oy olması gerekiyor?
Sinan Oğan'ın ise cumhurbaşkanı seçilebilmek için 27.6 milyon oya ihtiyacı var.
Cumhurbaşkanı seçimi nasıl yapılır?
1-Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt (Toplam seçmen sayısının yarısının bir veya daha fazlası) çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.