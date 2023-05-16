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2. turda ne kadar yeni seçmen oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye'deki ikinci tur oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak. Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. Yurt dışı için oy verme süresi 24 Mayıs 2023 tarihinde dolacak. 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek. 14 Mayıs’taki seçimde ilk kez oy kullanılacak seçmen sayısı 4.904.672 olmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek 47 bin 523 seçmen ilk kez oy kullanacak. İşte 2. tur yurt içi ve yurt dışı seçim takviminin detayları.

10:15 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi yeni seçme sayısı kaç?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi yeni seçme sayısı kaç?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyona yakın seçmene oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 milyon 416 bin seçmenden yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Yurt içi katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gidilecek. Cunhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu 2'inci turda tekrar karşı karşıya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu ne zaman?

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

2. turda ne kadar yeni seçmen oy kullanacak?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek seçmen sayısının ne kadar olduğuna ilişkin açıklamayı YSK Başkanı Ahmet Yener yaptı. Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak." ifadesini kullandı.

Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım?

Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için seçim takvimi

İlk oylamada, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce saat 17.00 olarak açıklanan süre saat 20.00'ye çekildi.

İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi bugün başlıyor.

İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.

Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.


İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?
İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin son kararı YSK verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan 2023 seçimlerinde geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Böylelikle 28 Mayıs’ta vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek. 2023 cumhurbaşkanı seçimi içi bu kez Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci tur seçiminde bu kez salt çoğunluk aranacak. İkinci tur 47 bin 523 seçmen ilk kez oy kullanacak. Peki ikinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek, seçimi kazanmak için ne kadar kaç oy almak gerekiyor? Yüzde 50+1’i alan mı yoksa en çok oyu olan mi ikinci turda kazanacak? İşte seçim ikinci tur detayları.

#seçim 2023
#yeni seçmen
#2. tur
#cumhurbaşkanlığı seçimi
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