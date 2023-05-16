Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi yeni seçme sayısı kaç?
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde yurt içinde toplam 190 bin 736 sandıkta, 60 milyona yakın seçmene oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 milyon 416 bin seçmenden yurtdışı temsilciliklerde 1 milyon 691 bin 531, gümrük kapılarında ise 125 bin 479 seçmen olmak üzere toplam 1 milyon 817 bin 10 seçmenin oy kullandığını açıkladı.
Yurt içi katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gidilecek. Cunhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu 2'inci turda tekrar karşı karşıya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu ne zaman?
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı.
2. turda ne kadar yeni seçmen oy kullanacak?
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 18 yaşına girecek seçmen sayısının ne kadar olduğuna ilişkin açıklamayı YSK Başkanı Ahmet Yener yaptı. Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak." ifadesini kullandı.
Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım?
Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için seçim takvimi
İlk oylamada, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce saat 17.00 olarak açıklanan süre saat 20.00'ye çekildi.
İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi bugün başlıyor.
İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.
Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.
Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.