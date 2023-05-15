Bursa seçim sonuçları kesin olmayan sonuçlar belli oldu. Buna göre, Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,5 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 40,6, Sinan Oğan'ın oranı yüzde 7,5 olarak açıklandı. Bursa’da AK Parti % 38.9, CHP % 24.4, İYİ Parti % 12, MHP % 8.6 oranında oy aldı. Bursa seçim sonuçları ile 20 vekili Meclis’e gönderdi. Peki Bursa 1. bölge ve 2. bölgede kim kazandı, hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Bursa’da 1. bölge seçim sonuçları ile kazanan milletvekilleri.