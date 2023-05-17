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Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur için yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs Pazar günü sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Ancak adaylar arasında yüzde 50+1’e ulaşan olmadığından seçim ikinci tura kaldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için YSK takvimi yeniden işletiyor. Yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak. Peki 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim süreci nasıl işleyecek, oy pusulaları nasıl olacak? Yurt dışı seçmen ikinci tur için ne zamana kadar oy kullanacak, yurt dışı oy verme yerleri neresi? İşte detaylar.

11:53 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur takvimi

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur takvimi

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verildiğini açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17, Muharrem İnce yüzde 0,44 oy aldı. Adaylardan hiçbirinin 50+1’i bulamadığından Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak.

2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri ne zaman?

Yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak. Yener, kesin sonuçların ilanından sonra ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını söyledi. Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

İkinci tur seçimi yurt dışı oy verme yerleri nasıl sorgulanır?

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2. tur seçimler için yurt dışında kurulacak sandıkların bilgileri paylaşıldı.

Açıklamada, 20 Mayıs itibarıyla 73 ülkede, Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağı, gümrük kapılarında ise oy kullanma işleminin 20-28 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, oy kullanma işleminin tarih, saat ve adreslerini YSK'nin "ysk.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur için aynı sandıkta mı oy kullanılacak?

Seçmenler aynı sandıklarda oy kullanacak. Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak. YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oy pusulası nasıl olacak?

Oy pusulalarındaki sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgisini veren Yener, şunları söyledi: "Sıralamalardaki adayların, bir önceki adayın yarışta devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklindedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, sayın Kılıçdaroğlu da ikinci sırada pusulada yer alacaktır."

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için seçim takvimi

  • İlk oylamada, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce saat 17.00 olarak açıklanan süre saat 20.00'ye çekildi.
  • İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.
  • İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi bugün başlıyor.
  • İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.
  • Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.
  • Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.
  • YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

YURT DIŞI 2023 SEÇİM SONUÇLARI

Yurt dışında düzenlenen oy verme işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirilerek sayılan oylardan yüzde 57,36’sını Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 39,98’ini ise Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Yurt dışı 2023 seçim sonuçları şöyle:

  1. Recep Tayyip Erdoğan: %57,36
  2. Kemal Kılıçdaroğlu: %39.98
  3. Sinan Oğan: %1.70
  4. Muharrem İnce: %0.95

2018 YURTDIŞI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Yurt dışında gerçekleştirilen 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ise Recep Tayyip Erdoğan yine zaferle çıkmıştı.

2018 yurt dışı seçim sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %60.24

Muharrem İnce: %24.53

Selahattin Demirtaş: %11.71

Meral Akşener: %2.75

Temel Karamollaoğlu: %0.58

Doğu Perinçek: %0.19

İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?
İkinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin son kararı YSK verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan 2023 seçimlerinde geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Böylelikle 28 Mayıs’ta vatandaşlar bir kez daha sandık başına gidecek. 2023 cumhurbaşkanı seçimi içi bu kez Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci tur seçiminde bu kez salt çoğunluk aranacak. İkinci tur 47 bin 523 seçmen ilk kez oy kullanacak. Peki ikinci turda cumhurbaşkanı nasıl seçilecek, seçimi kazanmak için ne kadar kaç oy almak gerekiyor? Yüzde 50+1’i alan mı yoksa en çok oyu olan mi ikinci turda kazanacak? İşte ikinci tur seçimi nasıl yapılacak? sorusuna ilişkin haberin detayları.

İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
İstanbul seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

2023 İstanbul seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 11.367.598 seçmenin olduğu İstanbul’da 30.803 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 10.291.304 oyun 10.150.710’u geçerli sayıldı. Yalova’da seçime katılım oranı % 90,5 oldu. Seçim sonuçlarına göre İstanbul’da kazanan 98 milletvekilinin hangi partiye gitti belli oldu. Kurtuluş, Soylu, Kurum, Erbakan seçilen isimlerden oldu. Peki, 2023 seçimlerinde İstanbul’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? İstanbul milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte İstanbul seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı, Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti oy oranları ve İstanbul milletvekili dağılımı.

#yurt dışı oy verme tarihleri
#seçim 2023
#cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur
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