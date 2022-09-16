Dacia’dan elektrikli arazi aracı: Dacia Manifesto

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dacia, Renaulution planının sunulmasından 20 ay sonra kendi marka tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Marka, müşterilerine ödediklerinin karşılığında en iyisini sunma vizyonundan vazgeçmeden çekiciliğini artırıyor

DACİA MANİFESTO TASARIM

Markanın yeni logosu, showroom konsepti, tasarımı ve renkleri cazibeyi artırıyor. Dacia yeni marka kimliği kapsamında aynı zamanda temel değerlerini yansıtan konsept araç "Manifesto"yu da tanıttı.

Markanın ezber bozan, iddialı ve havalı kimliğini yansıtan konsept araç Manifesto, ekonomik ve çevresel açıdan verimli özellikleriyle öne çıkıyor. Modelin öncü özelliklerinden bazıları, gelecekteki Dacia seri üretim otomobilleri için de geliştirilecek.

Manifesto konsepti geleceğe yönelik yeni bir model olmayacak ancak markanın başarısını oluşturan değerleri ve nitelikleri daha da ileriye taşıyacak.

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DACİA MANİFESTO ÖZELLİKLERİ

- Manifesto konsept aracı, her zamankinden daha yalın ve daha gerçek bir deneyim sağlamak için ihtiyaçları yeniden tanımlıyor. Yolcular doğaya yakın olabiliyor, aynı zamanda akıllı telefonlarında sunulan hizmetlerle bağlantıda kalabiliyor.

- Bardaklık, askılık gibi birçok amaca hizmet eden YouClip gibi kullanışlı ve modüler aksesuarlar, konsept araçta dikkati çekiyor. Tek fara sahip olan konsept araçta far, güçlü bir el feneri olarak kullanılmak üzere çıkarılabiliyor.

- Araç, 4 tekerlekten çekiş, yerden yüksek yapı, büyük tekerlekler ve en zorlu araziye dayanacak şekilde üretilen bir gövde dahil olmak üzere tüm arazi özelliklerine sahip, ayrıca su geçirmez. İçi su jeti ile temizlenebiliyor. Çıkartılabilen koltuk kılıfları saniyeler içinde uyku tulumu haline geliyor. Taşıyıcı barlar farklı kullanım amaçlarına uygun olarak ayarlanabildiğinden, portbagaj her türlü yükü taşıyabiliyor.

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- Özel ve çıkarılabilir bir batarya ev tipi bir priz üzerinden farklı cihazlara güç sağlıyor. Bu, aracı herhangi bir outdoor etkinliğinde gereksinimleri karşılayan bir enerji kaynağına dönüştürüyor. Marka, konsept araç ile minimum çevresel ayak izine sahip bir araç vizyonunu sunuyor, kompakt ve hafif olduğu için daha az enerji tüketiyor.

- İç mekan, ön konsolu kaplayan mantar gibi doğal malzemelerle donatıldı. Ayrıca güncel Dacia modellerinde olduğu gibi dekoratif krom kaplama da bulunmuyor. Tasarruflu olmasının yanı sıra çevre dostu olmak da hedeflendiği için, Manifesto konsept araçta havasız lastik de bir başka yenilikçi özellik olarak dikkat çekiyor. Burada temel ilke olarak dayanıklılık gözetilirken, delinmeyen lastiklerin kullanım ömrü uzuyor.

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