Dalgona kahvesi
Farklı kültürlerin mutfaklarında sık sık yer verilen dalgano kahvesi, lezzeti ile son zamanların en popüler tarifleri arasında yer alıyor. Klasik tariflerden sıkılanlar için, yaz aylarının ferahlatıcı içeceği olan dalgona kahvesi nasıl yapılır? Yalnızca 3 malzeme ile hazırlanan dalgona kahvesinin yeni favoriniz olabilir.
DALGONA KAHVESİ TARİFİ
2 yemek kaşığı granül kahve
2 yemek kaşığı sıcak su
2 yemek kaşığı toz şeker
200 mililitre soğuk süt
DALGONA KAHVESİ NASIL YAPILIR?
İlk olarak bir kasenin içerisine sıcak su, granül kahve ve toz şekeri alın.
Bir çırpıcı yardımıyla malzemeleri çırpın. İlk aşamada malzemelerin rengi koyu renkte olacaktır.
5-6 dakikalık çırpma işleminin ardından, kahvenin renginin açıldığını görebilirsiniz.
Karışımı katı bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 15-16 dakika boyunca çırpın.
Bir bardağın içerisine buz ve sütü dökün. Hazırladığınız kahve kremasını sütün üzerine ekleyin. Afiyet olsun.