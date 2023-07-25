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Ferahlatan Kahve: Dalgona Nasıl Yapılır?

Dalgona kahvesi tarifi sosyal medyada en çok paylaşılan yaz içeceği tariflerinden bir tanesi. Yaz aylarında ferahlamak için bir kaçış noktası arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem kahve seviyor hem de içinizi serinletmek istiyorsanız bu 4 basit malzemeden oluşan tarifi mutlaka denemelisiniz. Dalgona kahvesi nasıl yapılır? Buz küplerini dondurun ve mikser başına geçin! İşte buz gibi dalgona kahvesi tarifi...

14:33 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Dalgona kahvesi

Dalgona kahvesi

Farklı kültürlerin mutfaklarında sık sık yer verilen dalgano kahvesi, lezzeti ile son zamanların en popüler tarifleri arasında yer alıyor. Klasik tariflerden sıkılanlar için, yaz aylarının ferahlatıcı içeceği olan dalgona kahvesi nasıl yapılır? Yalnızca 3 malzeme ile hazırlanan dalgona kahvesinin yeni favoriniz olabilir.

DALGONA KAHVESİ TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı sıcak su

2 yemek kaşığı toz şeker

200 mililitre soğuk süt

DALGONA KAHVESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak bir kasenin içerisine sıcak su, granül kahve ve toz şekeri alın.

Bir çırpıcı yardımıyla malzemeleri çırpın. İlk aşamada malzemelerin rengi koyu renkte olacaktır.

5-6 dakikalık çırpma işleminin ardından, kahvenin renginin açıldığını görebilirsiniz.

Karışımı katı bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 15-16 dakika boyunca çırpın.

Bir bardağın içerisine buz ve sütü dökün. Hazırladığınız kahve kremasını sütün üzerine ekleyin. Afiyet olsun.





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4 saat önce
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