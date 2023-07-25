Kavurucu sıcaklarsa soğuk, buzlu içecek tarifleri tercih ediliyor. Evede ferahlamak için buz gibi içecek yapmak isteyenler farklı tariflere yöneliyor. Sıcak havada harareti en iyi alan limondur. Starbucks'ın meşhur cool lime içeceği tarifi de evde hazırlayabileceğiniz güzel bir limonlu içecektir. Peki, cool lime nasıl yapılır? İşte Starbucks cool lime içeceği tarifi, yapılışı...