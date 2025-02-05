Darphane UTTS maliyetini açıkladı: Gerçekten 5 TL mi?

"Taşıt Tanıma Birimlerinde kullanılan tekil çiplerin fiyatı 8-10 dolar seviyesinde

olup, ayrıca

diğer parçalar 7-8 dolar

civarındadır. Sadece Taşıt Tanıma

Birimi üretim maliyetleri toplamda 16-18 dolar

civarındadır. Bu çipler, alev sızdırmaz (Atex Zone 0) sertifikalı ve kapalı bir teçhizattır. Ayrıca, UTTS'nin yatırım, lojistik, stok, finansman, satış, bakım, onarım, garanti ve işletme giderleri de bu bedele dahil değildir. Tüm bu maliyetlerin yanı sıra teknoloji know-how, şirket ve proje yönetim ekiplerinin istihdamı da ciddi bir yatırım, tecrübe ve iş gücü gerektirmektedir. Bu nedenle UTTS'de kullanılan çiplerle ilgili ortaya atılan, bu çiplerin maliyetinin 5 lira olduğu yönündeki iddia ve ithamlar kasıtlı, yanlı ve yanlıştır.

UTTS kapsamında Taşıt Tanıma Birimi (çip) satış fiyatı 1.413 lira+Montaj+KDV tutarındadır.

Taşıt Tanıma Birimlerinin

montaj bedeli 912 lira