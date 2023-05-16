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Davut Güloğlu milletvekili seçildi mi? 14 Mayıs 2023 Seçim sonuçları

Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. Kesim olmayan sonuçlara göre, AK Parti % 35.6 oranında oy alarak sandıktan birinci parti çıktı. CHP % 25.3, MHP 10.1, İYİ Parti 9.7 oranında oy aldı. 2023 seçimlerin sürpriz partisi Yeniden Refah Partisi oldu. YRP 5 milletvekili ile Meclis’te temsil edilen partiler arasında yerini aldı. Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi İstanbul 1’inci bölge 2. sıradan aday gösterilmişti. Peki Davut Güloğlu seçildi mi, milletvekili oldu mu?

13:48 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Davut Güloğlu

Davut Güloğlu

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, TBMM milletvekili dağılımı da belli oldu. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre 1 milyon 514 bir 347 oy ile, oyların yüzde 2,85'ini aldı. Bu sonuçla Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkarmayı başaradı. Genel Başkan Fatih Erbakan, kendisi de dahil olmak üzere TBMM’de 5 üye kazandıklarını açıkladı. Erbakan, Konya ve Kocaeli'de birer, İstanbul’da ise üç vekillerinin seçildiğini bildirdi.

Davut Güloğlu 28. Dönem milletvekili seçildi mi?

Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi İstanbul 1’inci bölge 2. sıradan aday gösterilmişti. İstanbul'da 3 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi'nin kazananları arasında Güloğlu da yer alamadı.


Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?
Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi kaç milletvekili çıkardı?

2023 cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri yapıldı. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 35,5 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 25,4 ile ikinci, MHP yüzde 10,1 ile üçüncü olurken İYİ Parti 9,7 ile dördüncü, HDP’nin devamı olan Yeşil Sol ise 8,8 ile beşinci oldu. CHP seçim sonuçlarına göre 169 vekil çıkardı. Millet İttifakı'na destek veren ve seçime CHP listelerinden giren Saadet Partisi milletvekili adaylarının Meclis’e girip girmediği araştırılıyor. Saadet, CHP listelerinden giden 24 adaydan 9 ismi Meclis’e gönderdi. Peki Saadet Partisi hangi illerde milletvekili kazandı? İşte DEVA ve Gelecek Partisi kazanan milletvekili sayıları ve isimleri.

#Davut Güloğlu
#Yeniden Refah Partisi
#seçim 2023
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