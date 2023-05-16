28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, TBMM milletvekili dağılımı da belli oldu. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre 1 milyon 514 bir 347 oy ile, oyların yüzde 2,85'ini aldı. Bu sonuçla Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkarmayı başaradı. Genel Başkan Fatih Erbakan, kendisi de dahil olmak üzere TBMM’de 5 üye kazandıklarını açıkladı. Erbakan, Konya ve Kocaeli'de birer, İstanbul’da ise üç vekillerinin seçildiğini bildirdi.