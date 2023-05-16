Davut Güloğlu
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, TBMM milletvekili dağılımı da belli oldu. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan Yeniden Refah Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre 1 milyon 514 bir 347 oy ile, oyların yüzde 2,85'ini aldı. Bu sonuçla Yeniden Refah Partisi 5 milletvekili çıkarmayı başaradı. Genel Başkan Fatih Erbakan, kendisi de dahil olmak üzere TBMM’de 5 üye kazandıklarını açıkladı. Erbakan, Konya ve Kocaeli'de birer, İstanbul’da ise üç vekillerinin seçildiğini bildirdi.
Davut Güloğlu 28. Dönem milletvekili seçildi mi?
Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi İstanbul 1’inci bölge 2. sıradan aday gösterilmişti. İstanbul'da 3 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi'nin kazananları arasında Güloğlu da yer alamadı.