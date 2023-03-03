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Ajax deplasmanda De Graafschap’ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Hollanda KNVB Kupası çeyrek finalinde De Graafschap evinde Ajax’ı konuk etti. Maç Ajax’ın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Ajax’a yarı finale yükselten golleri dakika 12’ Jorge Sanchez, 26’ Steven Bergwijn ve 78’ Brian Brobbey kaydetti. Ajax bu sonuçla yarı finale yükselirken, De Graafschap kupaya veda etti. De Graafschap - Ajax maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:27 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
De Graafschap 0-3 Ajax

De Graafschap 0-3 Ajax

#De Graafschap
#Ajax
#Hollanda KNVB Kupası
#çeyrek final
#Brian Brobbey
8 dakika önce
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Ajax deplasmanda De Graafschap’ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
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