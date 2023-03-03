De Graafschap 0-3 Ajax
Hollanda KNVB Kupası çeyrek finalinde De Graafschap ve Ajax karşı karşıya geldi. Maçı deplasmanda Ajax 3-0 kazanarak adı yarı finale yazdırdı.
DE GRAAFSCHAP - AJAX MAÇ ÖZETİ
DE GRAAFSCHAP - AJAX MAÇ ÖZETİ
#De Graafschap
#Ajax
#Hollanda KNVB Kupası
#çeyrek final
#Brian Brobbey
8 dakika önce
Ajax deplasmanda De Graafschap’ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi
Bakan Özer: Depremde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilere burs
Avukatı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki davalarından vazgeçti
İYİ Parti'de yarın yapılması planlanan GİK toplantısı bugün gerçekleşecek: Akşener'in açıklama yapması bekleniyor
Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etti
EYT'de başvurular başladı: İkramiye ve promosyon müjdesi