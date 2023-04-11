DEAN SMİTH KİMDİR?
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Brendan Rodgers'tan boşalan teknik direktörlük görevine Dean Smith getirildi.
DEAN SMİTH KİMDİR? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Dean Smith, İngiltere'nin West Midlands bölgesinde bulunan Birmingham şehrinde 19 Mart 1971 tarihinde doğdu. Futbol kariyerine Walsall takımında başladı ve daha sonra Hereford United, Leyton Orient, Sheffield Wednesday, Port Vale, Birmingham City gibi takımlarda oynadı.
Futbolculuk kariyerinden sonra, 2003 yılında futbol antrenörlüğüne geçti. 2018 yılında Brentford takımının teknik direktörlüğüne atandı ve 2020'de Aston Villa'nın teknik direktörü olarak göreve başladı. Smith, Aston Villa'yı 2020-21 sezonunda Premier Lig'de kalmalarına yardımcı oldu ve 2021-22 sezonunda da takımı Premier Lig'de başarıyla yönetmeye devam etti.
Smith, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Brendan Rodgers'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.