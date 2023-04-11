Lösemi hastalığı ile mücadele eden Sinisa Mihajlovic 53 yaşında hayatını kaybetti. Sinisa Mihajlovic, ilk kez Temmuz 2019'da lösemi hastası olduğunu açıklamış ve yaklaşık bir yıllık tedavi sürecinin ardından 2020'de iyileşmişti. Sırp teknik direktör, hastalığının tekrarladığını ancak ilk seferki kadar şiddetli olmadığını söylemişti. Tecrübeli teknik adam bugün hayata gözlerini yumdu. Peki Sinisa Mihajlovic kimdir? İşte sorunun cevabı.