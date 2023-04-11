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Leicester City'de Dean Smith dönemi

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, bu sezon 30 maçta topladığı 25 puanla düşme hattında girdikten sonra 2 Nisan'da Brendan Rodgers ile yollarını ayırmıştı. Leicester City Kulübü, 52 yaşındaki İngiliz çalıştırıcı Smith ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu. Peki Dean Smith kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? İşte soruların yanıtları.

11:19 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
DEAN SMİTH KİMDİR?

DEAN SMİTH KİMDİR?

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Brendan Rodgers'tan boşalan teknik direktörlük görevine Dean Smith getirildi.

DEAN SMİTH KİMDİR? HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?


Dean Smith, İngiltere'nin West Midlands bölgesinde bulunan Birmingham şehrinde 19 Mart 1971 tarihinde doğdu. Futbol kariyerine Walsall takımında başladı ve daha sonra Hereford United, Leyton Orient, Sheffield Wednesday, Port Vale, Birmingham City gibi takımlarda oynadı.


Futbolculuk kariyerinden sonra, 2003 yılında futbol antrenörlüğüne geçti. 2018 yılında Brentford takımının teknik direktörlüğüne atandı ve 2020'de Aston Villa'nın teknik direktörü olarak göreve başladı. Smith, Aston Villa'yı 2020-21 sezonunda Premier Lig'de kalmalarına yardımcı oldu ve 2021-22 sezonunda da takımı Premier Lig'de başarıyla yönetmeye devam etti.


Smith, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de Brendan Rodgers'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.



#Dean Smith
#İngiltere Premier Lig
#Leicester City
#Aston Villa
28 dakika önce
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