Değerine değer kattı: İsmail Yüksek kimdir?

Fenerbahçe'ye 2020'de geleceğin yıldız adayı olarak Gölcükspor'dan transfer edilen İsmail Yüksek, bu sezon Jorge Jesus'la adeta yeniden doğdu. 6'sı Avrupa'da 2'si ligde olmak üzere 8 maçta görev alan genç futbolcu Avrupa'daki tüm karşılaşmalara 11'de çıkarken hem takımına güç kattı hem de kendi değerini artırdı.

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

İsmail Yüksek 26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Yüksek, futbol yaşamına Bursaspor altyapısında başladı. 28 Ağustos 2018 tarihinde ilk profesyonel sözleşmesini 3. lig takımı Gölcükspor ile yaptı.

2020 tarihinde Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sırasıyla; Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

İSMAİL YÜKSEK SATIN ALMA OPSİYONU

Sözleşmesi sona erip Fenerbahçe'ye geri döndüğünde piyasa değeri 350 bin Euro olan İsmail Yüksek, değerini 6,5 kat arttırarak 4 ay gibi kısa bir sürede 2.3 milyon Euro'ya çıkardı.

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FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçiren İsmail Yüksek, Spor Toto 1. Lig ekibi ile 30 resmi maça çıkarken 3 gol, 2 asistlik bir performansa imza attı.

Bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 8 resmi maçında 577 dakika görev yapan İsmail Yüksek, yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez görev aldığı Rennes açında merkez orta saha pozisyonunda adeta bir maestro gibi takımı yöneten isim olarak öne çıktı.

4-1'lik Austria Wien maçında Fenerbahçe formasıyla bir de gol atarak çıkışını taçlandıran İsmail Yüksek, takımın vazgeçilmezleri arasında yerini almaya aday görünüyor.