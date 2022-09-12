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Denizli TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

TOKİ Denizli'de 81 ilde sosyal konut projesi kapsamında çok sayıda konut ve arsa satılışı yapacak. 81 ilde gerçekleştirilecek yaklaşık 250 bin konut ve arsa satışı Denizli'de oturan vatandaşları heyecanlandırdı. Denizli'de TOKİ konut başvuruları ne zaman, Denizli TOKİ ucuz konut sayısı, arsa sayısı kaç olacak, kimler başvurabilecek? İşte 2022 TOKİ sosyal konut projesinin ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizli TOKİ sosyal konut ve arsa projesi: Konut sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit sayısı
Denizli TOKİ

TOKİ 81 il sosyal konut projesi için beklenen tarih belli oldu! İstanbullular Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar merak ediyor. Vatandaşlar Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman? 250 bin TOKİ ucuz sosyal ev başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir? araştırılıyor. Peki, Denizli TOKİ kura çekilişi ne zaman?

DENİZLİ TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

81 ilde yapılması planlanan proje için Bakan Kurum açıklamada bulundu. Çalışmanın detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Eylül'de duyuracağını bildirdi.

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

TOKİ BAŞVURUSU GÜNCEL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

DENİZLİ TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut -Konut Arsası -Sanayi Sitelerinin olacağı projeden Gençler -Emekliler -Şehit Yakınları-Gaziler -Engelliler faydalanabilecek.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

25 yaşını doldurmuş olmak.

Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikmet ediyor olmak.

TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak.

Hanehalkı adı altında yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.

Anadolu'da 14 bin TL, İstanbul'da ise 16 bin TL'nin altında hane geliri olanlar projeye başvuru yapabilecek.

BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
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İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
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Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Bursa TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
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Bursa TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

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