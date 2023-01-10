Denizli ve Uşak çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyor

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden (BTUM) yapılan son değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren Ege Bölgesi’nde sağanak yağmur bekleniyor.

METREKAREYE 50 KİLOGRAM YAĞIŞ

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden (BTUM) yapılan son değerlendirmelere göre, Ege Bölgesi’nde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Denizli ve Uşak çevrelerinde metrekareye 21 ile 50 kilogram, Denizli’nin güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli 51 ila 75 kilogram, 1200 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

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