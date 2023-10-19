Denizli'de kadınların kavgası kameralara yansıdı: Saçından tuttu, dakikalarca sürükledi!
Denizli’de iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kadın, Kayalık Caddesi üzerinde karşı karşıya gelince kavgaya tutuştu. Kadınlardan birisi diğerinin saçından tutup sürükleyerek kafasını duvara çarptı. Kadınlar, çevredekilerin de müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.
Denizli'de iki kadın saç baş birbirine girdi
Tuttuğu saçı bir türlü bırakmadı
Araya girenlere rağmen tuttuğu saçı bırakmayan kadın, diğer kadını kaldırımda sürüklemeye devam etti. Güçlükle diğer kadını bırakması sağlanan kadın, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Mağdur olan kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetçi olan kadının ifadesini almak için karakola götürdü.
Kadınların kavgasını vatandaşlar zorla ayırdı
İki kadının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda karşılaşan kadınların kavga ettiği anlar, vatandaşların araya girmeye çalıştığı, bazı kişilerin ise kavgayı sadece izlemekle yetindiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.