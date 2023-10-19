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Denizli'de iki kadın saç baş birbirine girdi: Kaldırımda sürüklediği yetmedi başını duvara vurdu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kadın yolda karşılaştı. Bir süre konuşan kadınlar bir anda saç baş kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri, diğer kadının saçından tutarak dakikalarca oradan oraya sürükleyip, başını duvara vurdu. Kavgayı çevredeki vatandaş zorla ayırdı.

13:48 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Denizli'de kadınların kavgası kameralara yansıdı: Saçından tuttu, dakikalarca sürükledi!

Denizli'de kadınların kavgası kameralara yansıdı: Saçından tuttu, dakikalarca sürükledi!

Denizli’de iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kadın, Kayalık Caddesi üzerinde karşı karşıya gelince kavgaya tutuştu. Kadınlardan birisi diğerinin saçından tutup sürükleyerek kafasını duvara çarptı. Kadınlar, çevredekilerin de müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.

Denizli'de iki kadın saç baş birbirine girdi

Olay,
'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayalık Caddesi’nde aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kadın yolda karşılaştı. Bir süre konuşan kadınlar bir anda saç baş kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri, diğer kadının saçından tutarak dakikalarca oradan oraya sürükleyip, başını duvara vurdu. Kavga seslerini duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, kavga eden kadınları ayırmaya çalıştı.

Tuttuğu saçı bir türlü bırakmadı

Araya girenlere rağmen tuttuğu saçı bırakmayan kadın, diğer kadını kaldırımda sürüklemeye devam etti. Güçlükle diğer kadını bırakması sağlanan kadın, olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Mağdur olan kadın, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şikayetçi olan kadının ifadesini almak için karakola götürdü.

Kadınların kavgasını vatandaşlar zorla ayırdı

İki kadının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgası, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda karşılaşan kadınların kavga ettiği anlar, vatandaşların araya girmeye çalıştığı, bazı kişilerin ise kavgayı sadece izlemekle yetindiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.



#Denizli
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