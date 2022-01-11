Özgün Denizlide yarın 12 Ocak okullar tatil mi? Denizli kar tatili açıklaması
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Denizli'de yarın 12 Ocak okullar tatil mi? Denizli kar tatili açıklaması

Denizli yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Denizli kar tatili var mı? Denizli Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?Denizli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Denizli Valiliği'nden son dakika açıklama geldi. Peki 12 Ocak Çarşamba günü Denizli'De okullar tatil mi edildi? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Denizlide yarın 12 Ocak okullar tatil mi? Denizli kar tatili açıklaması
denizli

Yarın okulların tatil olup olmadığı Denizli'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Yapılan açıklama ile öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı. Yapılan son tahminlere göre Denizli'de çarşamba günü kar yağışı bekleniyor.

DENİZLİ 12 OCAK ÇARŞAMBA KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

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