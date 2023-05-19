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Nuggets, Lakers’ı 108-103 yenerek seride 2-0 öne geçti

NBA Batı Konferansı finali ikinci maçında Denver Nuggets, sahasında Los Angeles Lakers’ı 108-103’lük skorla yenerek seride 2-0 öne geçti. Nuggets’ta Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı. Lakers’ta ise LeBron James ve Austin Reaves’ın 22’şer sayısı ile Rui Hachimura’nın 21 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Denver Nuggets - Los Angeles Lakers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:39 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Denver Nuggets 108-103 Los Angeles Lakers Maç Özeti İzle (VİDEO)

Denver Nuggets 108-103 Los Angeles Lakers Maç Özeti İzle (VİDEO)

NBA’de play-off heyecanı tek maçla devam etti. Batı Konferansı final serisinin ikinci maçında Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Lakers’ı 108-103 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

DENVER NUGGETS - LOS ANGELES LAKERS MAÇ ÖZETİ


Nuggets’ta Nikola Jokic 23 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Jokic bu maçtaki performansıyla, NBA play-off tarihinde üst üste 4 maçta, 20 sayı ve üstü ile triple-double yapan ilk oyuncu oldu.


Ev sahibinde Jamal Murray, 37 sayı ve 10 ribaund, Michael Porter Jr. da 16 sayı ve 7 ribaundla katkı verdi. Lakers’ta ise LeBron James ve Austin Reaves’ın 22’şer sayısı ile Rui Hachimura’nın 21 sayısı yenilgiyi önleyemedi.


#Denver Nuggets
#Los Angeles Lakers
#NBA
#Nikola Jokic
#LeBron James
#Anthony Davis
1 saat önce
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