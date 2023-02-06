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AFAD gönüllü başvurusu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde gönüllü olarak görev almak isteyen kişiler başvuru şartlarını taşıdıkları takdirde kısa bir eğitimden geçerek kurum bünyesinde görevli olabiliyorlar. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler? İşte AFAD gönüllüsü olma şartları…
AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir.
Gönüllü adayları, gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.
- AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.
- AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.
- AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.
1. ADIM
AFAD gönüllülük sistemine girdikten sonra 'Yeni başvuru' butonuna tıklıyoruz.
2. ADIM
Açılan sayfada gönüllülük taahhütnamesini okuduktan sonra metni okuyup, onaylamanız gerekiyor.
3. ADIM
Başvuru formunda ise kişisel bilgilerinizi girerek, bilgilerin size ait olduğunu onayladıktan sonra başvurunuz oluşturulacaktır.