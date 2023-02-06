Türkiye birçok ilinde yaşadığı elim deprem felaketi ile mücadele ediyor. İlk olarak Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 şiddetindeki depremin ardından, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremzedeler ve yakınları AFAD telefon ve irtibat bilgilerini araştırıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay gibi deprem yaşanan illere acil yardım için AFAD il müdürlüğü telefonları haberimizde.