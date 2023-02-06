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Deprem bölgelerine gönüllü olarak nasıl gidilir?

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde 7,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem pek çok vatandaşın hem psikolojik hem de fiziksel olarak zor durumda kaldığı bir doğal afet. Deprem yaşayan bölgelere gönüllü olarak gitmek isteyen kişiler nasıl gönüllü olunabileceğini araştırıyor. AFAD gönüllülük sistemi ile deprem bölgelerinde görev alınabiliyor.

16:33 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AFAD gönüllü başvurusu

AFAD gönüllü başvurusu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde gönüllü olarak görev almak isteyen kişiler başvuru şartlarını taşıdıkları takdirde kısa bir eğitimden geçerek kurum bünyesinde görevli olabiliyorlar. Peki, AFAD gönüllüsü nasıl olunur, başvuru şartları neler? İşte AFAD gönüllüsü olma şartları…

AFAD GÖNÜLLÜSÜ NASIL OLUNUR?

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirileceklerdir.

Gönüllü adayları, gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevleri gönüllülük portalı üzerinden takip edebilecektir.

AFAD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri olan herkes gönüllü olabilir.

- AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir.

- AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

1. ADIM

AFAD gönüllülük sistemine girdikten sonra 'Yeni başvuru' butonuna tıklıyoruz.

2. ADIM

Açılan sayfada gönüllülük taahhütnamesini okuduktan sonra metni okuyup, onaylamanız gerekiyor.

3. ADIM

Başvuru formunda ise kişisel bilgilerinizi girerek, bilgilerin size ait olduğunu onayladıktan sonra başvurunuz oluşturulacaktır.



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1 saat önce
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Deprem bölgelerine gönüllü olarak nasıl gidilir?
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