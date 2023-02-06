Son depremler listesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından paylaşılıyor. AFAD'ın açıkladığı depremin merkez üssü, saati ve şiddeti verilerine göre şiddeti 3'ü geçen 2 deprem meydana geldi. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen depremler Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'da da hissedildi. İşte, Deprem olan iller listesi...

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı.

HANGİ İLLERDE DEPREM OLDU? 6 ŞUBAT DEPREM OLAN İLLER

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da binalar yıkıldı. İlk bilgilere göre Malatya'da 23, Şanlıurfa'da 18, Diyarbakır'da 6 Osmaniye'de 7 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Soylu, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasını yaptı.

DEPREMDE SON DURUM NEDİR?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Bingöl, Elazığ ve Siirt'ten arama kurtarma ekipleri depremden etkilenen illere sevk edildi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci başkanlığında AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinden oluşan 30 kişilik ekip Osmaniye'ye görevlendirildi. 11 AFAD personeli Diyarbakır’a, 11'i de Malatya’ya sevk edildi. 22 UMKE personeli ise 6 araçla de Malatya'ya gönderildi.

Elazığ Valiliği koordinesinde AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma ve emniyet ekiplerinden oluşan 238 arama kurtarma personeli 35 araç ile arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'ya sevk edildi.

Siirt'ten AFAD, UMKE, itfaiye ve özel idare personelinden oluşan 45 kişilik ekip, Diyarbakır'a hareket etti.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp da 112 Acil Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, deprem sonrası yaptıkları ilk incelemelerde kentte can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Batman'da yıkılan bina bulunmadığını belirten Canalp, "Sadece iki vatandaşımız atlamalardan dolayı yaralı durumdadır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İLGİLİ TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem nedeniyle yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.

Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."







