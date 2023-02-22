Deprem hangi katmanda yer alır?

Depremler, genellikle iki farklı plaka arasındaki gerilim nedeniyle meydana gelir. Dünya'nın kabuğu, farklı boyutlarda birçok plakadan oluşur. Bu plakalar, birbirlerine göre hareket ederler ve zaman zaman birbirlerine sürtünürler. Tüm bu olaylar bir katmanda gerçekleşir. Depremin hangi katmanda yer aldığını merak ediyorsanız haberimize bakabilirsiniz.

DEPREM HANGİ KATMANDA YER ALIR?

Depremler, dünyanın en üst katmanı olan litosfer adı verilen katmanda meydana gelir. Litosfer, dünya kabuğunun en üst katmanıdır ve yaklaşık 100 km kalınlığındadır. Bu katman, dünyanın yüzeyindeki kara parçaları ve okyanus tabanını içerir. Litosferde bulunan plakalar, birbirlerine göre hareket ederler ve sürtünme sırasında biriken enerji, deprem olarak ortaya çıkar. Depremler, genellikle iki farklı plaka arasındaki sürtünme nedeniyle meydana gelir.

Litosferin altındaki astenosfer adı verilen katman, erimiş kayaçların bulunduğu bir bölgedir ve litosfer plakalarının kaymasına izin veren bir kayganlık sağlar. Depremler, bu kaygan astenosfer katmanı üzerinde hareket eden litosfer plakalarının sürtünmesi sırasında ortaya çıkar.

Bu nedenle, depremler litosferin üst katmanında meydana gelen bir fenomendir ve dünya kabuğunun altındaki derin katmanlarla ilgili değildir.















