Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Deprem hangi katmanda yer alır?

Depremler, dünya yüzeyinde meydana gelen titreşimlerdir. Bu titreşimler, genellikle yer kabuğunda meydana gelen kaymalar sonucu ortaya çıkar. Depremler, dünya üzerindeki birçok farklı bölgede meydana gelebilir ve birçok farklı faktör tarafından etkilenirler. Deprem ilgili araştırmaların arttığı şu günlerde ise depremin hangi katmanda yer aldığı ve oluştuğu merak ediliyor. Peki deprem hangi katmanda yer alır? İşte sorunun cevabı.

10:46 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem hangi katmanda yer alır?

Deprem hangi katmanda yer alır?

Depremler, genellikle iki farklı plaka arasındaki gerilim nedeniyle meydana gelir. Dünya'nın kabuğu, farklı boyutlarda birçok plakadan oluşur. Bu plakalar, birbirlerine göre hareket ederler ve zaman zaman birbirlerine sürtünürler. Tüm bu olaylar bir katmanda gerçekleşir. Depremin hangi katmanda yer aldığını merak ediyorsanız haberimize bakabilirsiniz.

DEPREM HANGİ KATMANDA YER ALIR?

Depremler, dünyanın en üst katmanı olan litosfer adı verilen katmanda meydana gelir. Litosfer, dünya kabuğunun en üst katmanıdır ve yaklaşık 100 km kalınlığındadır. Bu katman, dünyanın yüzeyindeki kara parçaları ve okyanus tabanını içerir. Litosferde bulunan plakalar, birbirlerine göre hareket ederler ve sürtünme sırasında biriken enerji, deprem olarak ortaya çıkar. Depremler, genellikle iki farklı plaka arasındaki sürtünme nedeniyle meydana gelir.

Litosferin altındaki astenosfer adı verilen katman, erimiş kayaçların bulunduğu bir bölgedir ve litosfer plakalarının kaymasına izin veren bir kayganlık sağlar. Depremler, bu kaygan astenosfer katmanı üzerinde hareket eden litosfer plakalarının sürtünmesi sırasında ortaya çıkar.

Bu nedenle, depremler litosferin üst katmanında meydana gelen bir fenomendir ve dünya kabuğunun altındaki derin katmanlarla ilgili değildir.





#deprem
#katman
#plaka
#yeryüzü
#okyanus
#litosfer
1 saat önce
default-profile-img
Deprem hangi katmanda yer alır?
Milli Savunma Bakanı Akar TCG Bayraktar gemisinde depremzedeleri ziyaret etti
Japonya 'gizemli top' nedeniyle sahili kapattı
Deprem en fazla kaç saniye sürer?
Hakkari'de 3 okul 'deprem riski' nedeniyle tahliye edildi
Deprem bölgesindeki 29 müzede fiziki yıkım yok
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.