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Deprem konutları sahiplerine ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Deprem Konferansı'na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, katılımcılara selamlarını ileterek, depremde Türkiye ile dayanışma sergileyenlere teşekkür etti. Konut teslim tarihine ilişkin de konuşan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından "Deprem konutları ne zaman teslim edilecek?" sorusu yanıt buldu. Depremzede konutları bitti mi, ne zaman teslim edilecek? İşte yanıtı...

13:18 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Deprem konutları

Deprem konutları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Deprem Konferansı'na bir videomesaj gönderdi. Deprem bölgesinde ilk bir yılda 319 bin konutun inşasını bitirip hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Almanya'da düzenlenen "Berlin Deprem Konferansı"na video mesaj gönderdi.

Konuşmasına konferansın hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, Türkiye ile dayanışma sergileyen ülkelere teşekkür etti.

"311 BİN BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ"

Türkiye'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldığını, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Erdoğan, depremin vurduğu 11 ilde, 872 bin bağımsız bölümün olduğu 311 bin binanın kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

İş yerleri, tarım alanları, ticarethaneler ve fabrikaların zarar gördüğünü, 14 milyon insanın depremin olumsuz etkilerini bizzat yaşadığını belirten Erdoğan, ilk günden itibaren devletin tüm imkanlarını harekete geçirdiklerini, milletin de deprem bölgesindeki kardeşleri için seferber olduğunu anımsattı.

Başkan Erdoğan, belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının olağanüstü çabalarını her zaman yanlarında hissettiklerini dile getirerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yardım ve inşa sürecinin en önemli aktörleri arasında yer aldığını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremlerin maliyeti 104 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremlerin maliyeti 104 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Almanya'da düzenlenen "Berlin Deprem Konferansı"na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Depremin, ülkemiz ekonomisine maliyeti toplam 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu ağır yükün altından siz dostlarımızın da desteğiyle inşallah hep birlikte kalkacağız" dedi. Erdoğan, "Devlet millet el ele, gönül gönüle vererek depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enkazın tamamını kaldırdık, deprem riski olmayan alanlarda kalıcı konutların inşasına süratle başladık. Ekim, kasım aylarından itibaren yapımı tamamlanan konutların teslimatını peyderpey gerçekleştireceğiz" diye konuştu.


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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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