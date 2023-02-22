Depremler, genellikle iki farklı plaka arasındaki gerilim nedeniyle meydana gelir. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan bölge, dünya üzerinde en fazla depremin meydana geldiği alanlardan biridir. Ülkemizde deprem açısından aktif bir bölgedir ve fay hattı üzerindeki birçok ilimizde depremler meydana gelmektedir.

TÜRKİYE’DE DEPREM NEREDE OLABİLİR?

Türkiye'de Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay hattı olmak üzere başlıca iki büyük fay hattı bulunuyor.

Haritada Hatay’dan başlayan Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzincan, Tokat, Çorum, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’ne doğru uzan bir çizgi dikkat çekiyor. Bu çizgi de Türkiye’de deprem tehlikesinin en yüksek olduğu bölgelere işaret ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayının Bingöl Karlıova'da birleştiğini belirterek, iki fay hattının da 'doğrultu atımlı karakterli' olduğuna dikkat çekmişti. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hazırladığı “AFAD 2018. Türkiye Deprem Tehlike Haritası” Türkiye’yi daha yakından gösteriyor.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.











