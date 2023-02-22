Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Deprem nerede olabilir?

Depremler, dünya yüzeyinde meydana gelen titreşimlerdir. Bu titreşimler, genellikle yer kabuğunda meydana gelen kaymalar sonucu ortaya çıkar. Bazı bölgelerde deprem olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir. Ülkemizde Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Bu bölgeleri haritada birinci derece deprem bölgesi, ikinci derece riskli bölge, üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak ayırmak mümkün. Peki Türkiye’de deprem nerede olabilir? İşte detaylar.

10:27 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem nerede olabilir?

Deprem nerede olabilir?

Depremler, genellikle iki farklı plaka arasındaki gerilim nedeniyle meydana gelir. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan bölge, dünya üzerinde en fazla depremin meydana geldiği alanlardan biridir. Ülkemizde deprem açısından aktif bir bölgedir ve fay hattı üzerindeki birçok ilimizde depremler meydana gelmektedir.

TÜRKİYE’DE DEPREM NEREDE OLABİLİR?

Türkiye'de Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay hattı olmak üzere başlıca iki büyük fay hattı bulunuyor.

Haritada Hatay’dan başlayan Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elâzığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Erzincan, Tokat, Çorum, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’ne doğru uzan bir çizgi dikkat çekiyor. Bu çizgi de Türkiye’de deprem tehlikesinin en yüksek olduğu bölgelere işaret ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey Anadolu Fayının Bingöl Karlıova'da birleştiğini belirterek, iki fay hattının da 'doğrultu atımlı karakterli' olduğuna dikkat çekmişti. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hazırladığı “AFAD 2018. Türkiye Deprem Tehlike Haritası” Türkiye’yi daha yakından gösteriyor.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.




#deprem
#fay hattı
#Batı Anadolu
#Kuzey Anadolu
#Doğu Anadolu
1 saat önce
default-profile-img
Deprem nerede olabilir?
Milli Savunma Bakanı Akar TCG Bayraktar gemisinde depremzedeleri ziyaret etti
Japonya 'gizemli top' nedeniyle sahili kapattı
Deprem en fazla kaç saniye sürer?
Hakkari'de 3 okul 'deprem riski' nedeniyle tahliye edildi
Deprem bölgesindeki 29 müzede fiziki yıkım yok
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.