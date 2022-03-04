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4 mart deprem tatbikat günü

Okullarda deprem tatbikat haftası olması nedeniyle Türkiye'deki tüm okullarda 4 Mart'ta "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Deprem tatbikat haftası nedir?
​4 mart deprem tatbikat günü

AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye topraklarında tarih boyunca büyük acılara neden olan deprem gerçeğine, her yıl 1-7 Mart Deprem Haftası ile dikkat çekildiği vurgulandı.

Geçen yıl afet farkındalık bilgilendirmeleri ile 56 milyon 677 bin 561 kişiye ulaşıldı.

Deprem haftası nedir?

  • Depreme hazırlığa odaklanan özel haftanın, bu yıl "2022 Afet Tatbikatı Yılı" ile birleştirildiği anlatılan açıklamada, şöyle denildi:
  • "Bu kapsamda Türkiye'deki tüm okullarda, 4 Mart Cuma saat 11.30'da 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapılıyor. AFAD, yalnız çocuk ve gençleri değil, tüm vatandaşları, Deprem Haftası'nı depreme hazırlık yaparak değerlendirmeye çağırıyor.
  • İlk 6 saatte uygulanacak doğru davranış şekilleri hem vatandaşların kendi hayatlarını hem de yakınlarının hayatlarını kurtarabiliyor. AFAD, vatandaşları ilk 6 saatteki doğru davranış şekillerini öğrenmeye ve afet farkındalık eğitimi almaya çağırıyor. Ayrıca hem becerilerini artırmaları hem de afet ve acil durumda afetzedelere yardımcı olabilmeleri için e-Devlet üzerinden AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyor."

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