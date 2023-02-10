Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar deprem anında ne yapılması gerektiğini merak ediyor. Ülkemizin, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunmaktadır. Bu sebeple depremle mücadelede can ve mal kayıplarının büyük bir oranda önlenmesi için yapılması gerekenler vardır. Bina içinde, araç kullanırken, toplu taşımada vb. yerlerde depreme yakalanan kişilerin ne yapması gerektiğini bu haberimizde derledik. Peki deprem anında ve sonrasında ne yapılmalı? İşte sorunun cevabı.