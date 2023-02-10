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Depremde evin en güvenli yerleri

Ülkemizde yaşanan merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem büyük bir yıkıma ve can kaybına neden oldu. Depremin şiddeti farketmeksizin depremlerde alınacak tedbirlerin büyük bir önemi bulunuyor. Devreme evde yakalanan kişilerin evin hangi bölümlerinin daha güvenli olduğunu bilmesi de bunlar bir tanesi. Peki depremde evin en güvenli yeri neresi? İşte sorunun cevabı.

11:48 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Depremde evin en güvenli yerleri

Depremde evin en güvenli yerleri

Deprem anında alınan tedbirlerle can ve mal kaybını en aza indirmede büyük bir önem taşıyor. Bu tedbirlerden en önemlisi ise evin hangi bölümünün güvenli olduğunu tespit etmek.

DEPREMDE EVİN EN GÜVENLİ YERİ NERESİ?

Depremlerde en önemli tedbirlerden biri de evlerin hangi bölümlerinin daha güvenli olduğunu bilmekten geçer. Devrilen eşyaların bulunduğu odalar, tehlike arz ederken, sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerden de kendinizi korumanız gerekmektedir. Bu nedenle evinizde güvenli yerleri önceden tespit etmeniz hayati önem taşır.


Genellikle apartmanların dış duvarları tehlikelidir. Deprem anında buralardan uzak durmaya çalışın. Koridorlar çoğunlukla iç duvarlarla çevrelendiklerinden daha güvenlidir.

Sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerin (duvardaki tabloların, süs eşyalarının, kitap rafları vb.) olduğu yerler,

Devrilebilecek mobilyalar,

Pencere kenarları, hem dış duvar olduklarından hem de camları kırılabileceğinden tehlikelidir.

Evinizdeki en güvenli yerleri ailenizle birlikte tespit edin:

Odada

Salonda

Oturma odasında

Banyo ve tuvalette

Mutfakta

Evinizdeki elektrik sigortaları, gaz ve su vanalarının yerlerini tespit edin:

Elektrik sigortaları

Gaz vanası

Su vanası

Depremden sonra eviniz hasar gördüyse bir büyüğünüze elektrik sigortalarını, gaz ve su vanalarını kapatmasını hatırlatın, gerekirse yerlerini gösterin.



#deprem
#Kahramanmaraş
#eşya
#mobilya
#pencere
1 saat önce
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Depremde evin en güvenli yerleri
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