|
Depremde evin en güvenli yerleri
Deprem anında alınan tedbirlerle can ve mal kaybını en aza indirmede büyük bir önem taşıyor. Bu tedbirlerden en önemlisi ise evin hangi bölümünün güvenli olduğunu tespit etmek.
Depremlerde en önemli tedbirlerden biri de evlerin hangi bölümlerinin daha güvenli olduğunu bilmekten geçer. Devrilen eşyaların bulunduğu odalar, tehlike arz ederken, sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerden de kendinizi korumanız gerekmektedir. Bu nedenle evinizde güvenli yerleri önceden tespit etmeniz hayati önem taşır.
Genellikle apartmanların dış duvarları tehlikelidir. Deprem anında buralardan uzak durmaya çalışın. Koridorlar çoğunlukla iç duvarlarla çevrelendiklerinden daha güvenlidir.
Sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerin (duvardaki tabloların, süs eşyalarının, kitap rafları vb.) olduğu yerler,
Devrilebilecek mobilyalar,
Pencere kenarları, hem dış duvar olduklarından hem de camları kırılabileceğinden tehlikelidir.
Odada
Salonda
Oturma odasında
Banyo ve tuvalette
Mutfakta
Elektrik sigortaları
Gaz vanası
Su vanası
Depremden sonra eviniz hasar gördüyse bir büyüğünüze elektrik sigortalarını, gaz ve su vanalarını kapatmasını hatırlatın, gerekirse yerlerini gösterin.