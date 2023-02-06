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Kahramanmaraş depremi hangi illerde etkili oldu?

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili de etkiledi. Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye. Peki hangi ilde kaç kişi hayatını kaybetti?

11:28 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremde hangi illerde yıkım var?

Depremde hangi illerde yıkım var?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çok sayıda ilden de hissedilen depremin 30 saniyeden fazla sürdüğü öğrenildi.

Depremde hangi illerde yıkım var?

Depremin ardından yıkımın meydana geldiği iller ise şöyle: Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye.

Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremde toplam can kaybı 284, yaralı sayısı 2 bin 323 olarak açıklandı.

Hangi ilde depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını açıkladı. "Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz an itibarıyla. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz ne yazık ki. 200 yaralı var. Hatay'da 4 vefatımız var. 7 yaralımız ve 200 yıkılan binamız var.

Osmaniye'de 20 kaybımız var. 200 yaralımız ve 83 yıkılan binamız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var. 22 yaralımız ve 100 yıkılan binamız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız 226 yaralımız ve 20 yıkılan binamız. Şanlıurfa 18 kaybımız 200 yaralımız ve yine 60 yıkılan binamız il geneli itibarıyla bu veriler. Antep'te 80 kaybımız var. 600 yaralımız ve 581 yıkılan binamız var. Kilis'te 8 kaybımız, 200 yaralımız ve 50 yıkılan binamız mevcut. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız ve 16 yıkılan binamız var. Malatya'da da yine 47 kaybımız, 550 yaralımız ve 300 yıkılan binamız var. Toplam itibarıyla yine an itibarıyla 284 vefatımız, can kaybımız, 2 bin 323 yaralımız ve bin 710 binamız var yıkılan."



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