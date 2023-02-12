Depremde yıkılan binanı müteahhidi ne dedi?

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Adıyaman’da yıkılan binanın müteahhidin vicdanı rahatmış

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem sonrası Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Adıyaman genelinde 3 bin 105 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 9 bin 716 yaralının olduğunu ve toplamda 1939 binanın yıkıldığını bildirdi. Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen, Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş Gürcistan'a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Yavuz Karakuş ‘Vicdanınız rahat mı?’ sorusuna “Her şeyi usulüne uygun yaptım” dedi.

15:36 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adıyaman'da depremde toplamda 1939 bina yıkıldı

Adıyaman'da depremde toplamda 1939 bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 2 büyük depremde yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Adıyaman’dı. Kentte yıkılan çok sayıda müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş Gürcistan’a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 12.02.2023 tarihinde Havalimanı Dış Hatlar terminalinde yapılan kimlik kontrolleri sırasında Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş isimli şahıslar, Gürcistan ülkesine kaçmaya çalışırken yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Yakalanan şüphelilerin 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman ilinde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenmiştir.”

Depremde yıkılan binanı müteahhidi ne dedi?

Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş’un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı. Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin “Vicdanınız rahat mı?” sorusuna Yavuz Karakuş “Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4’ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım” dedi.

Öte yandan, Gaziantep’te depremde yıkılan Pamukoğlu Sitesi’nin fenni mesulü olan inşaat mühendisi de Afyonkarahisar’da gözaltına alındı.



#adıyaman
#deprem
#Yavuz Karakuş
1 saat önce
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Adıyaman’da yıkılan binanın müteahhidin vicdanı rahatmış
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