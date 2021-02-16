Depresyon Yaşayan Kişiye Nasıl Yardım Edilir?

Depresyonda olan birine yardım etmek için oldukça dikkatli olmak ve hassas yaklaşmak gerekir. Depresyon yaşayan biri için şunları yapabilirsiniz:

• Onunla konuşmak. Duygularını, deneyimlerini anlatmasına izin verin ve onu gerçekten dinleyin. Bazen başka birinin sessizce hiçbir şey yapmaması ve onları gerçekten dinlemesi iyidir. Bazı durumlarda, en büyük ihtiyaçları onları dinleyen ve anlamaya çalışan kişidir.

• Sağlıklı bir zaman diliminde olmadığını anlamak. Bu nedenle, onu sözleriyle ve eylemleriyle yargılamayın. Ne yapıp yapmayacağınızı açıklamaktan kaçının. Duygularını yargılamadan tarif etmesine izin verin.

• Bu süreçte yakınlarınız size karşı hareket edebilir, öfkeyle davranabilir ve çıkışlarda bulunabilir. Sizi yanında istemediğini söyleyebilir. Ancak, bunların hiçbirinin doğru olmadığını ve durumun sizinle hiçbir ilgisi olmadığını unutmayın. Sizi istemeyen biriyle birlikte olmak zor olsa da, sizinle birlikte olmaya ihtiyacı vardır.

• Deneyimi ve duyguları onun için daha da zor olduğundan, ona bazı küçük eylemlerde yardımcı olabilir ve işleri kolaylaştırabilirsiniz. Örneğin, bir karar vermesi gerekiyorsa, seçimleri en aza indirebilirsiniz. Ancak bunu, onun için yaptığınız tüm işleri sizin halletmeniz gibi bir duruma getirmemeniz gerekir.

Depresyonda Olan Birine Neler Söylenmemelidir?

Depresyon yaşayan kişiye söylenmemesi gerekenler aşağıda örneklendirilmiştir:

• "Bunların hepsi zihninde. Biraz olumlu ol."

• "Herkes zor zamanlar geçiriyor, abartıyorsun."

• "İyi tarafından bak, sahip oldukların için şükret."

• "Yaşanacak bir sürü şey var, neden kendini hayattan çekiyorsun?"

• "Bunu yapmaya devam edersen, biz bir faydamız olmaz."

• "Senin için her şeyi yapıyoruz / her şeye sahipsin, şimdi kendini iyi hissetmen gerek."

Depresyon Belirtileri Nelerdir?

Depresyonda olmanın semptomları sayesinde kolaylıkla bu rahatsızlık anlaşılabilir. Bunlar:

• Hayata ve geleceğe karamsar ve çaresiz bir bakış açısıyla bakarlar.

• Normal kişilik yapısına uymazlar ve gerginlik, öfke ve endişe içindedirler.

• Ciddi bir enerji kaybı yaşarlar.

• Hobilere, cinselliğe ve daha önce sevdikleri diğer faaliyetlere olan ilgilerini kaybederler ve bu faaliyetlerden hoşlanmamaya başlarlar.

• Okul veya iş görevlerini yerine getirmemeye başlarlar.

• Umutsuzluk ve çaresizlik duygusu çok yoğundur. Bu nedenle, hiçbir şey için umutları yoktur.

• Değersiz olduklarına inanırlar ve suçluluk hissederler. Bu yüzden kendilerini acımasızca eleştirirler.

• Normalden daha az veya daha fazla uyurlar.

• Odaklanmaları çok zordur.

• Sosyal çevreye ve yakınlığa kayıtsızdırlar, bu yüzden geri çekilirler.

• Bitmeyen yorgunluk ve halsizlik vardır.

• Normalden daha az veya daha fazla yemeye başlarlar. Bu nedenle ciddi kilo kaybı veya kilo alımı meydana gelebilir.

• Unutkandırlar ve dikkatleri dağılır.

• Uyku sorunları, rahatsızlık veya diğer nedenlerden dolayı alkol ve ilaç kullanımı artar.

• İntihar düşünceleri veya girişimleri görülür.

Depresyon geçirmekte olan bir kişiyi gözleyebilirsiniz ve bunları görüyorsanız anlayabilirsiniz.

Depresyonda Olan Birine Neler Söylenebilir?

Depresyon yaşayan birine söylenebilecek şeyler aşağıda örneklerle açıklanmıştır:

• "Son zamanlarda sağlığın için endişeleniyorum. Olanlar hakkında konuşmak ister misin?"

• "Sen yalnız değilsin. Her zaman yanında olmaya hazırım."

• “Şimdi buna inanmak zor olabilir ama bu duygular da değişecek inanıyorum."

• "Sana nasıl yardımcı olabilirim? Gerçekten neye ihtiyacın var?"

• "Neler yaşadığını bilmiyor olabilirim, ama sen benim için çok değerlisin ve yardımcı olmak istiyorum."

• "Çok zor olduğunu biliyorum. Evde / işte yardıma ihtiyacın olduğunda lütfen benimle iletişime geçmekten çekinme.”

Depresyon yaşayan birine yardımcı olmak istiyorsanız bu sözler oldukça etkilidir.