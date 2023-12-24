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Dev maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı, lider değişmedi

İngiltere Premier Lig 18. haftasında Liverpool evinde lider Arsenal’ı konuk etti. Anfield’ta oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 4’ Gabriel ve 29’ Mohamed Salah’tan geldi. Arsenal bu sonuçla puanını 40’a çıkararak liderliğini korurken Liverpool ise 39 puanla 2. sırada yer aldı. Liverpool - Arsenal maç özetini izlemek ve İngiltere Premier Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:43 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
İngiltere Premier Lig 18. haftasında Liverpool evinde lider Arsenal’ı konuk etti. Anfield’ta oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
İngiltere Premier Lig 18. haftasında Liverpool evinde lider Arsenal’ı konuk etti. Anfield’ta oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
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18. haftasında evinde lider Arsenal ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Arsenal’in golü dakika 4’te Gabriel, Liverpool’un golü dakika 29’da Mohamed Salah’tan geldi. Arsenal bu sonucun ardından 40 puanla liderliğini korudu. Liverpool - Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇ ÖZETİ

Liverpool - Arsenal maç özetini izlemek için

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇ SONUCU

İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU

İNGİLTERE PREMİER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI







#Arsenal
#Liverpool
#İngiltere Premier Lig
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