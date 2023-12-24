Dev maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı, lider değişmedi

İngiltere Premier Lig 18. haftasında Liverpool evinde lider Arsenal’ı konuk etti. Anfield’ta oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
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18. haftasında evinde lider Arsenal ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Arsenal’in golü dakika 4’te Gabriel, Liverpool’un golü dakika 29’da Mohamed Salah’tan geldi. Arsenal bu sonucun ardından 40 puanla liderliğini korudu. Liverpool - Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇ ÖZETİ
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇ ÖZETİ
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇ SONUCU
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇ SONUCU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG PUAN DURUMU
İNGİLTERE PREMİER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ
İNGİLTERE PREMİER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL KRALLIĞI
#Arsenal
#Liverpool
#İngiltere Premier Lig
1 saat önce