Dev maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı, lider değişmedi

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18. haftasında evinde lider Arsenal ile karşılaştı. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Arsenal’in golü dakika 4’te Gabriel, Liverpool’un golü dakika 29’da Mohamed Salah’tan geldi. Arsenal bu sonucun ardından 40 puanla liderliğini korudu. Liverpool - Arsenal maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.