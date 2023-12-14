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Devalüasyon nedir, etkileri ve sonuçları nelerdir?

Devalüasyon, bir ülkenin ulusal parasının diğer ülke para birimlerine karşı değerini korumak için kullandığı bir araçtır. Ülkenin ihracatını artırmaya ve ithalatını azaltmaya yardımcı olan bu sistem finansal piyasaları etkilemektedir. Devalüasyonun hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Etkileri, devalüasyonun büyüklüğüne, devalüasyonun yapıldığı zamana ve devalüasyona neden olan faktörlere bağlıdır. Peki, devalüasyon olursa ne olur, sonuçları neler? İşte detaylar.

12:09 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:09 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Devalüasyon nedenleri ve etkileri
Devalüasyon nedenleri ve etkileri

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin değerinin, diğer para birimlerine karşı resmen düşürülmesidir. Genellikle bir ülkenin ekonomisinde bir sorun olduğunda yapılan bu işlem ülkenin ödemeler dengesi açık vermesi durumunda uygulanır. Peki, Devalüasyonun sonuçları nelerdir? İşte sorunun cevabı.

DEVALÜASYON NEDİR, NE DEMEK?

Devalüasyon, bir ülkenin para biriminin değerinin, diğer para birimlerine karşı resmen düşürülmesidir. Devalüasyon, bir ülkenin ulusal parasının diğer ülke para birimlerine karşı değerini korumak için kullandığı bir araçtır.

DEVALÜASYON NEDEN OLUR?

Devalüasyonun nedenleri şunlardır:

> Ödemeler dengesi açığı

> Enflasyonun düşürülmesi

> Rekabet gücünün artırılması

> Ekonomik istikrarın sağlanması

DEVALÜASYON OLURSA NE OLUR?

Devalüasyon, ilgili paraya sabit ülkenin hükümeti veya merkez bankası tarafından kullanılan bir araçtır. Devalüasyon yapmanın en temel sebeplerinden bir tanesi ülkenin ticaret açığını dengelemek için parasının değerini düşürmesidir.

Devalüasyon, para biriminin değerinin düşürülmesi ile ihracatın daha ucuza gelmesi ve küresel ticaret rekabetinde daha avantajlı hale gelmesini sağlamaktır. Bununla beraber, ithalat daha pahalı hale gelir ve yerli hane halkının ithal ürünlere olan talebinin azalması beklenirken, yurt içi üreticinin ürünlerine olan talebin artmasını sağlar.

Devalüasyon her ne kadar olumlu bir para politikası aracı gibi görünse de, negatif etkileri de bulunmaktadır. İthalatı daha pahalı hale getirmek yurtiçindeki üretimi daha az efektif hale getirebilir ya da ihracatın daha ucuz hale gelmesi talebi çok ciddi artırarak enflasyona sebep olabilir.

DEVALÜASYON SONUÇLARI NELER?

Devalüasyonun sonuçları şunlardır:

> İhracatın artması

> İthalatın azalması

> Dış ticaret açığının azalması

> Turizm endüstrisinin canlanması

> Enflasyonun artması

> Yaşam maliyetinin artması

> Finansal piyasaların etkilenmesi

Devalüasyon, bir ülkenin ekonomisini iyileştirmek için kullanılan bir araçtır. Ancak, devalüasyonun etkilerinin hem olumlu hem de olumsuz olabileceği unutulmamalıdır.



#Devalüasyon
#EKONOMİ
#FİNANS
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